Detienen a Bryan “Tiquito” Vásquez por supuesto delito relacionado con drogas

El exboxeador costarricense Bryan “Tiquito” Vásquez fue detenido durante la madrugada de este domingo en un operativo efectuado por la Fuerza Pública de Heredia sobre la Ruta 32, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad Pública a La Teja.

La aprehensión se dio en medio de una intervención policial en la que también fue detenido otro hombre que viajaba en el mismo vehículo.

Operativo en la Ruta 32

Bryan "Tiquito" Vásquez fue detenido durante un operativo realizado en la Ruta 32. (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública de Heredia realizaron la intervención a la altura del sector del peaje sobre la Ruta 32.

Según el reporte oficial, los policías ubicaron dentro del vehículo 72,9 gramos de aparente marihuana y 1.301.000 colones en efectivo.

El comunicado enviado por las autoridades indica lo siguiente:

“Fuerza Pública de Heredia aprehendió a dos sujetos con marihuana y dinero en efectivo a bordo de un vehículo. Oficiales de la Fuerza Pública aprehendieron durante la madrugada de este domingo a dos sujetos que transportaban, a bordo de un vehículo, 72,9 gramos de aparente marihuana y 1.301.000 colones en efectivo.

”La intervención tuvo lugar sobre la Ruta 32, a la altura del sector del peaje, durante un operativo efectuado por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública de Heredia”.

Dos hombres quedaron detenidos

Las autoridades identificaron a los sospechosos como dos hombres de apellidos Vásquez y Cascante.

Según el reporte policial, el hombre de apellido Vásquez era quien conducía el vehículo al momento de la intervención.

“Los sospechosos fueron identificados como dos hombres de apellidos Vásquez, quien conducía el vehículo, y Cascante, quien viajaba como acompañante.

Ambos quedaron a la orden de la autoridad judicial correspondiente", concluye el informe.

Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso ni sobre el proceso judicial que enfrentarán los detenidos.