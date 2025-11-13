Detienen a conductor que intentó agredir a un adulto mayor con un perro y una llave de ranas en Heredia

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia detuvieron la mañana de este jueves a un hombre de apellido Garita, de 28 años, como sospechoso de los delitos de amenazas y daños, luego de protagonizar un violento altercado.

La captura se realizó en San José de la Montaña, en Barva de Heredia, luego de varias diligencias que permitieron ubicar al presunto responsable de un hecho ocurrido el pasado 3 de noviembre en Mercedes Sur de Heredia.

El hecho originó gran conmoción en las redes sociales.

Detienen a hombre sospechoso de agredir a un adulto mayor en Heredia (OIJ/Cortesía)

Según la investigación, el hombre habría tenido una fuerte discusión con un adulto mayor, identificado como Bernal Calderón, y durante el altercado, Garita utilizó a un perro pastor alemán que andaba en el carro con él para amenazarlo. Además, habría causado daños a la vivienda y a una bicicleta del afectado.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad, en la que se observa el momento en que el conductor, tras una discusión por exceso de velocidad, bajó del vehículo, intentó soltar al perro para atacar al adulto mayor y luego tomó una llave de ranas. Finalmente, intentó atropellar a la víctima antes de darse a la fuga.

El señor solo le había llamado la atención por la manera imprudente en la que conducía y eso aparentemente provocó la furia del conductor.

Los agentes le decomisaron al sospechoso el carro y también la llave con ñla que amenazó al señor.

El detenido fue remitido con un informe al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.