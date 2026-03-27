Detienen a dos policías que cobraron ¢20 mil por Sinpe a personas que venían de realizar compras

Dos oficiales de la Fuerza Pública terminaron metidos en un grave problema, todo por ¢20 mil.

Esto debido a que los uniformados, al parecer, le pidieron ese monto a unas personas a cambio de dejarlas pasar con la mercadería que llevaban, lo que es claramente ilegal.

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Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicando que ambos policías fueron detenidos como sospechosos del presunto delito de concusión.

Los oficiales detenidos fueron identificados como de apellidos Quirós, 27 años, y Velásquez, 20 años.

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Ambos sospechosos fueron detenidos por el OIJ de Bribrí. Foto OIJ. (OIJ/Ambos sospechosos fueron detenidos por el OIJ de Bribrí. Foto OIJ.)

En cuanto a los hechos, la Policía Judicial informó que estos ocurrieron la noche del jueves en el sector de Sixaola, en Limón.

“Un grupo de personas venía del sector de Sixaola de realizar unas compras cuando, al parecer, fueron abordados por estos oficiales, quienes supuestamente les habrían solicitado dinero para dejarlos seguir con las compras que habían hecho. Aparentemente, como no tenían efectivo, estas personas les realizaron un Sinpe de ¢20 mil a uno de los oficiales", informó OIJ.

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Más adelante esas personas se toparon con un oficial de la Policía de Fronteras, a quien le contaron lo que había pasado, por lo que dio pie a la respectiva coordinación con el Ministerio Público.

Finalmente ambos uniformados fueron detenidos por agentes del OIJ de Bribrí, quienes los pusieron a la orden de la Fiscalía.