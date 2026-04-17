Detienen a jugador de baloncesto en plena práctica como sospechoso de un grave delito

Un jugador de baloncesto costarricense fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras figurar como sospechoso en un caso de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado ocurrido en Puntarenas.

La captura se realizó por orden de la Fiscalía, a solicitud del Ministerio Público, como parte de la causa 25-000335-0061-PE, que se tramita en la Fiscalía Adjunta de Puntarenas.

El detenido es un hombre de apellido Shedden, a quien ya se le tomó la declaración indagatoria, como parte del proceso judicial en su contra.

LEA MÁS: Detienen a deportista tico por aparente participación en cruel crimen de empresario estadounidense

Fiscalía le ordenó al OIJ realizar la captura del jugador de apellido Shedden. Foto: Ilustrativa (Shutterstock/Shutterstock)

Detenido durante entrenamiento

Según el OIJ, la detención se llevó a cabo el miércoles anterior en Heredia, mientras el sospechoso participaba en el calentamiento con su equipo, lo que generó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar.

La audiencia para la solicitud de medidas cautelares está programada para la tarde de este sábado 18 de abril, en el Juzgado Penal de Puntarenas, donde se definirá la situación jurídica del imputado.

Hechos en investigación

Los hechos que se investigan ocurrieron el 10 de febrero de 2025, en las cercanías de la entrada de Barranca, Puntarenas, donde se registró un ataque que dejó como resultado la muerte de Jairo Ibañez Golfín.

En el mismo hecho, otra persona resultó herida, sin embargo, se omiten detalles por motivos de seguridad.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar la responsabilidad del sospechoso en los delitos que se le atribuyen.