Detienen a padrastro que fue grabado cuando lanzó a una niña en un basurero en Pérez Zeledón

El hombre que fue captado por una cámara de seguridad cuando lanzó a una niña en un basurero en Pérez Zeledón, ya fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial.

La captura se realizó cuando el sospechoso llegó a las oficinas del OIJ en Pérez Zeledón para realizar unas diligencias.

En ese momento, los agentes procedieron a detenerlo como sospechoso del delito de abuso de patria potestad.

Según Javier Quesada, subjefe de la delegación regional del OIJ en Pérez Zeledón, la detención se logró tras una investigación realizada por la policía judicial.

Un indignante hecho de violencia contra una niña quedó grabado en una cámara de seguridad cuando un sujeto la agarró, pese a que ella se resistió, y la tiró a un basurero. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

“El OIJ realizó una investigación y se logró detener al hombre. Junto con el Ministerio Público se está presentando un informe para resolver su situación jurídica”, explicó Quesada.

Video generó indignación

El caso generó gran indignación luego de que circulara un video de una cámara de seguridad en el que se observa el momento en que el sujeto toma a la menor, pese a que ella se resiste, y la lanza dentro de un basurero.

El hecho ocurrió el martes 3 de marzo, a las 6:34 p.m., en Pérez Zeledón.

En las imágenes también se aprecia que la niña vestía el uniforme de un centro educativo y sostenía un refresco cuando fue agredida. La situación ocurrió frente a una mujer y un niño pequeño; en apariencia, la mujer sería la madre de los menores.

PANI intervino para proteger a la menor

Tras conocerse el video, el Patronato Nacional de la Infancia intervino para garantizar la protección de los menores.

Rodolfo Meneses, abogado del PANI, explicó que gracias a las imágenes se actuó de inmediato, desde el miércoles 4 de marzo.

“Dentro de las determinaciones fue reubicar temporalmente a la niña y a su hermano junto a un recurso familiar; también se hace el traslado de la situación a la oficina local de Pérez Zeledón”, indicó.

Además, el Patronato informó a la Fiscalía sobre el caso por el presunto delito de abuso de responsabilidad parental.

Ahora será el Ministerio Público el que determine la situación legal del sospechoso, mientras continúan las diligencias judiciales relacionadas con este caso.