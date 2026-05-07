Detienen a papá de la Reina del Sur en megaoperativo entre la DEA y el OIJ

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con oficiales de la DEA Costa Rica y la oficina de la DEA en Dallas, detuvieron este jueves a otro extraditable solicitado por autoridades de Estados Unidos.

La información fue confirmada por Michael Soto, director general a.i. del OIJ, quien detalló que se trata de un hombre de apellido Gómez Calderón, capturado en San Ramón.

El detenido sería el papá de una mujer apodada la Reina del Sur, vinculada a delitos de narcotráfico y por lo que purga una sentencia. El OIJ no dio más detalles sobre esa relación.

Capturan a extraditable requerido por la misma corte que solicitó a Celso Gamboa (Cortesía/Cortesía)

“Hace muy pocos minutos oficiales del OIJ junto con oficiales de DEA Costa Rica y en coordinación con la oficina de la DEA en Dallas acaban de detener a la persona extraditable número 19, un hombre de apellido Gómez Calderón, al cual se le vincula por tráfico internacional de drogas”, indicó Soto.

El jefe polcial explicó que la solicitud de captura proviene de la Corte del Distrito Este de Dallas, la misma autoridad judicial que requirió anteriormente a Celso Gamboa Sánchez y a López Vega, alias Pecho de Rata, quienes fueron las primeras personas extraditadas desde Costa Rica tras la reforma constitucional.

En este momento, el sospechoso está siendo trasladado a las celdas judiciales para cumplir con el proceso correspondiente.

“Lo estamos trasladando a nuestras celdas para el trámite respectivo con los juzgados y empezar el proceso de extradición para tratar de materializarlo en los próximos meses hacia los Estados Unidos”, agregó Soto.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la investigación ni sobre el rol específico que habría tenido Gómez Calderón dentro de la estructura criminal que se le atribuye.