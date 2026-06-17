Detienen a presidente del Municipal Liberia para ser extraditado a Estados Unidos como sospechoso de narcotráfico

Wilder Eusse Osorio, presidente del Municipal Liberia, fue detenido este miércoles por las autoridades debido una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde es requerido por supuestos graves delitos.

Así lo confirmó el Ministerio Público hace pocos minutos, indicando que Eusse Osorio, alias “El Tío”, fue detenido tras un trabajo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA.

Wilder Eusse Osorio, un colombiano nacionalizado costarricense, otro extraditable requerido por Estados Unidos. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público /Ministerio Público)

“Eusse Osorio es señalado por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para distribuir cocaína con destino a territorio estadounidense, según el Tribunal del Distrito Este de Texas.

“Será presentado ante el Tribunal Penal de San José para continuar con el proceso”.

*Noticia en desarrollo.