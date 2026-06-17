Sucesos

Detienen a presidente del Municipal Liberia para ser extraditado a Estados Unidos como sospechoso de narcotráfico

Wilder Eusse Osorio es requerido en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración

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Por Adrián Galeano Calvo

Wilder Eusse Osorio, presidente del Municipal Liberia, fue detenido este miércoles por las autoridades debido una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde es requerido por supuestos graves delitos.

Así lo confirmó el Ministerio Público hace pocos minutos, indicando que Eusse Osorio, alias “El Tío”, fue detenido tras un trabajo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA.

Wilder Eusse Osorio, un colombiano nacionalizado costarricense, otro extraditable requerido por Estados Unidos. Foto: Ministerio Público
Wilder Eusse Osorio, un colombiano nacionalizado costarricense, otro extraditable requerido por Estados Unidos. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público /Ministerio Público)

“Eusse Osorio es señalado por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para distribuir cocaína con destino a territorio estadounidense, según el Tribunal del Distrito Este de Texas.

“Será presentado ante el Tribunal Penal de San José para continuar con el proceso”.

*Noticia en desarrollo.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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