Detienen a cinco sospechosos de asesinar al opositor nicaragüense Roberto Samcam

Un joven de apellido Carvajal, de 20 años, es el principal sospechoso de matar al opositor nicaragüense Roberto Danilo Samcam Ruiz, asesinado en Moravia, San José.

El OIJ realizó allanamientos la mañana de este viernes 12 de setiembre en León XIII de Tibás y en Cañas de Guanacaste para dar con los sospechosos de este cruel hecho.

En los allanamientos han detenido a cuatro hombres. (Jose Cordero/José Cordero)

El caso lo llevan los agentes de la sección de Homicidios del OIJ.

Además de Carvajal, también detuvieron a otros tres hombres de apellidos Orozco, Chaves y Robles y una mujer de apellidos Chacón Guillen.

El homicidio ocurrió el 19 de junio anterior, Carvajal habría sido quien disparó de manera fría.

Los allanamientos comenzaron minutos antes de las 6 a. m. (Cortesía/Cortesía)

Randall Zuñiga, director del OIJ dio detalles sobre los allanamientos de este viernes

¿Quién es Roberto Samcam?

Roberto Danilo Samcam Ruiz, mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista de Nicaragua y reconocido crítico del régimen de Daniel Ortega, quien fue asesinado en Moravia, era una figura respetada por no callar.

Roberto Samcam fue asesinado en Moravia (Cortesía/Cortesia)

Samcam, de 67 años, nació en Jinotepe, Carazo, y fue ingeniero industrial

En los años 80 se sumó a las filas del Ejército Popular Sandinista, fue experto en artillería terrestre con entrenamientos en Cuba y alcanzó el rango de mayor.

Su carrera en el ejército terminó en 1991 bajo el plan de desmovilización conocido como PL3, desde ese momento tomó una postura crítica frente al sandinismo.

Samcam fue docente, consultor, analista político y comunicador.

Estuvo en programas de radio, mesas de temas militares y políticos.

Roberto fue acusado en Nicaragua de terrorismo, crimen organizado y por su supuesta participación durante las protestas ciudadanas.

En el 2018 se exilió con su familia en Costa Rica.

Desde el exilio, continuó su labor como analista y consultor en la Fundación Arias para la Paz y fue un abierto opositor del régimen de Ortega.

Escribió el libro “Ortega, el Calvario de Nicaragua” que fue publicado en el 2022.

Roberto Samcam fue asesinado a balazos en Moravia. (Nicaragua Actual/Nicaragua Actual)

Roberto Samcam, exmilitar nicaragüense (Cortesía)

Él recibió siete heridas de bala cuando iba a salir de su casa en un condominio en Moravia, las autoridades judiciales se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo y las primeras investigaciones ante una comunidad nicaragüense conmocionada.