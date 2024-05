Deuda por moto habría sido motivo por el que prestamistas mataron a joven papá

Amante de las motos y de la mecánica, así describen a Cristhopher Pizarro Madriz, conocido como Capullo.

Él era un joven padre de 30 años, a quien asesinaron en su lugar de trabajo, un taller mecánico en Plaza Víquez, San José.

Los responsables de su muerte quedaron grabados y el OIJ pide ayuda para dar con ellos lo antes posible. En apariencia, se trataría de prestamistas gota a gota.

“Importante destacar que se trata de una línea investigativa que versa en el tema de gota a gota”, señaló Randall Zúñiga, director del OIJ.

Cristhopher Pizarro Madriz, conocido como Capullo, era un joven padre asesinado en un taller mecánico en Plaza Víquez, San José. Foto: Tomada de redes sociales

Al parecer la deuda por una moto fue lo que detonó el cruel homicidio de Capullo; aunque la Policía Judicial maneja la versión de que el joven cayó en la tentación de dinero rápido con intereses elevados.

Capullo era el menor de los hermanos y Daniel Pizarro, papá del muchacho, lo recuerda como un muchacho muy trabajador.

“Estuvo en Esparza de Puntarenas trabajando en mecánica de motos, luego en Miramar, eso era lo que a él le gustaba, correr en motos y la mecánica. Era un chavalillo tranquilo, sin vicios, no fumaba, tampoco tomaba, pasó lo que pasó, la desgracia que aún no sabemos con certeza el por qué.

“Él andaba en una moto 450 de cilindraje, no sé de quién era, si era prestada o qué, por ahí es donde viene el asunto (se refiere al homicidio). De lo que me han contado, él se accidentó en esa moto por El Coyol de Alajuela, no sé si esa moto él la estaba debiendo, la cuestión es que la dañó bastante y por ahí viene el asunto, comenzaron a cobrársela, pero no estoy muy empapado del asunto”, reveló el papá.

Afirmó que su hijo nunca le comentó que tuviera problemas, cree que seguro fue para no preocuparlo.

“A mí nunca me contó, cuando él tenía algún problema me buscaba, pero contarme cosas de esas (se refiere a amenazas) nunca, sería mentirle, no sé si era por no preocuparme”, manifestó el papá.

Afirmó que a hijo le gustaba correr en el autódromo y se esforzaba mucho por las dos hijas y un varoncito que dejó.

A don Daniel y otros familiares les extraña que sea por deudas gota a gota, pues señalan que en la familia siempre se habló de que era peligroso, por más necesidad que se estuviera pasando.

“Uno ha visto las noticias y ve de todo, uno sabe que involucrarse en eso el perjudicado solo será uno en todo el sentido. Lo que uno escucha es que no perdonan nada (se refiere a los prestamistas gota a gota)”, señaló el papá.

A Capullo lo sepultaron en el cementerio de La Guácima, Alajuela.

Este hombre con mascarilla es sospechoso del asesinato de Cristhopher Pizarro Madriz, conocido como Capullo. Foto: OIJ

LEA MÁS: ¿Si tengo una deuda gota a gota y denuncio al prestamista esta se cancela?

Ayude a dar con responsables

La muerte de Capullo es investigada por los agentes de homicidios, quienes necesitan dar con un vehículo que quedó grabado y además identificar a la persona que lo conduce y a la que disparó.

El homicidio del muchacho ocurrió la tarde del 27 de abril del 2022 en barrio Vasconia, en Plaza Víquez, San José; las autoridades llevan dos años detrás de los responsables.

“El ofendido se encontraba laborando en un taller de motocicletas, cuando en un momento determinado un sujeto desciende de un vehículo azul, se aproxima al local y sin mediar palabra alguna saca un arma de fuego y le dispara en reiteradas ocasiones”, señalaron las autoridades judiciales.

LEA MÁS: Prestamistas gota a gota serían los responsables de asesinar a joven papá

Capullo tenía aproximadamente un año de estar trabajando en ese local comercial y siempre viajaba desde Alajuela hasta San José.

El sospechoso es de contextura delgada, tez trigueña y cabello corto. Al momento de los hechos vestía con un pantalón corto azul, una camisa de manga corta de tonalidad oscuro y tenis blancas.

Mientras que el automóvil donde se movilizaba es un sedán de dos puertas azul, con vidrios polarizados y una copa plateada en la llanta delantera del lado izquierdo.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Homicidio de Cristhopher Pizarro Madriz