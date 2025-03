Día de la Mujer: papá de víctima de femicidio asegura que no hay nada que celebrar hoy

Miriam Fernández Hernández, de 32 años, tenía aproximadamente un año de noviazgo con el hombre que le terminó quitando la vida, la mañana de este lunes 27 de enero del 2025, en Cataratas de Cahuita, Limón. Foto: Mario Fernández para La Teja (Mario Fernández/Cortesía para La Teja)

En el Día Internacional de la Mujer, don Mario Fernández no encuentra ningún motivo para celebrar esa fecha, pues solo le recuerda el terrible dolor que siempre sentirá por la trágica muerte de su amada hija, Miriam Fernández Hernández, de 32 años.

Esto se debe a que Miriam es una de las 11 mujeres que fueron víctimas de femicidios en lo que va de este año. Dicha cifra ha alarmado a las autoridades y a todo el país, pues nunca se habían registrado tantos casos de este tipo en un período de tiempo tan corto.

“No hay nada qué celebrar en esta fecha, qué va a celebrar uno con todas estas cosas que están pasando. Me ha dolido mucho lo de mi hija, me ha tenido muy mal, pero espero que Dios haga justicia y ojalá que ese tipo no lo vuelvan a sacar muy pronto de ahí”, dijo don Mario Fernández.

El femicidio de Miriam fue descubierto la mañana del pasado lunes 27 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado dentro de la casa en la que vivía en Cataratas de Cahuita, en Limón.

El sospechoso de acabar con la vida de Fernández, quien era madre de un joven de 14 años y una chiquita de 11, es un sujeto apellidado Núñez, de 38 años, quien era la pareja sentimental de Miriam. El hombre fue detenido horas después en Siquirres.

Anteriormente, don Mario había revelado que su hija había sufrido varias agresiones a manos de ese sujeto, quien incluso, al parecer, ya había tratado de matarla en otras dos ocasiones.

No esperen a que cambie

El dolor que don Mario y las otras 10 familias están sufriendo por culpa de estos femicidios es indescriptible, es por eso que el señor hace un llamado a las autoridades, para que atiendan esta situación antes de que más mujeres inocentes sigan perdiendo la vida.

Fernández también destacó que es importante que las mujeres que se encuentren en un círculo de violencia hagan lo posible por salir de ahí, antes de que sea demasiado tarde.

Miriam Fernández Hernández, de 32 años, víctima de femicidio por parte de su novio de apellido Núñez, de 38 años, en Cataratas de Cahuita, Limón.

“Que no esperen que les pase lo que le pasó a mi hija, que a la primera denuncien y se alejen de un tipo de esos, porque son personas que no valen nada.

“Lamentablemente muchas creen que esos hombres van a cambiar o que no les van a hacer algo tan grave, pero esas personas no cambian. Nunca”

“Vea a mi hija tanto que le dijimos y a dónde fue a terminar” — Mario Fernández, papá de Miriam.

Ausencia muy dolorosa

Don Mario contó que la vida sin su amada hija no ha sido nada fácil, pues tenían una relación muy especial y para él es una pesadilla saber que nunca más podrá abrazarla de nuevo.

“Es muy duro, porque el martes, por ejemplo, pasé allá por donde ella vivía, y es duro para uno. Es muy duro pasar por ahí y ver la casita ya abandonado y acordarse todo lo que pasó ella ahí”, dijo Fernández.

El femicidio de Miriam también ha afectado a sus hijos, pues tras su trágica muerte estuvieron que ser separados.

“El varoncito lo tiene el papá allá por Siquirres y la chiquita la tiene la abuela aquí. Les ha afectado montones a ellos, tanto por el hecho de la muerte de la mamá como por haberse separado, porque siempre han andado juntitos”, añadió.

Hasta el pasado 3 de marzo 11 mujeres habían sido víctimas de femicidio.

Don Mario dijo que hasta el momento, no ha recibido información sobre el caso de su hija, solo sabe que el sospechoso está cumpliendo seis meses de prisión preventiva.

Fernández destacó que él y su familia esperan que Núñez reciba un castigo ejemplar por lo que le hizo a su hija, de manera que nunca pueda salir a las calles a causarle daño a una mujer.

Datos preocupantes

La situación que se vive actualmente en el país con relación a los femicidios es muy preocupante, pues, de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, al pasado 3 de marzo se registraban 11 casos, mientras que en todo el 2024 sucedieron 30 casos, es decir, en cuestión de apenas dos meses ya se lleva la tercer parte de esa cifra.

Esta terrible situación también ha levantado las alertas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuya jerarca, Randall Zúñiga, también destacó el crecimiento desmedido en los casos de femicidio.

“A hoy (26 de febrero) se tienen 22 mujeres asesinadas (en el 2024 a esta fecha eran 5), incluyendo 10 femicidios (2 en el 2024). No es aceptable que el 15% de víctimas sean mujeres y en otros años era un 8% o menos . En 2 meses se alcanza la cantidad de muertes que tomó 6 meses en otros años”, señaló Zúñiga en su cuenta de X (antes conocida como Twitter).

De acuerdo con el OIJ, de seguir la situación de este misma forma se tiene una proyección de los asesinatos de mujeres en este 2025 dupliquen los ocurridos el año pasado, es decir, la cifra podría alcanzar los 140 casos.

