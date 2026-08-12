Sucesos

Diablo vuelve a salir de prisión y esto hará ante el Tribunal Penal de San José

Alejandro Arias Monge fue trasladado desde La Reforma para una diligencia solicitada por su abogado defensor

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Alejandro Arias Monge, alias Diablo, volvió a salir este miércoles 12 de agosto de la cárcel La Reforma, en Alajuela, para acudir a una diligencia considerada importante dentro del proceso judicial que enfrenta.

Desde tempranas horas, Arias llegó al Tribunal Penal de San José, donde está previsto que realice una ampliación de la indagatoria que ya le fue tomada.

La diligencia se realiza a solicitud de su propio abogado defensor, quien pidió que su representado tuviera la oportunidad de ampliar la declaración que brindó anteriormente ante las autoridades.

LEA MÁS: Tras capturar a Diablo, autoridades golpean una de las estructuras que lo rodearía

Alejandro Arias Monge salió de prisión el 28 de octubre del 2016, tras cumplir prisión preventiva como sospechoso de dos homicidios. Desde entonces, no se conocía su paradero.
Alias Diablo volvió a salir de prisión este miércoles, apenas unas semanas después de su captura en Sarapiquí. Foto: OIJ (Foto: Cortes/Foto: Cortesía para LN)

Diablo permanece detenido desde el pasado 24 de julio, cuando fue capturado durante un intenso operativo realizado en San Bernardino de Horquetas de Sarapiquí.

Su captura se produjo luego de un amplio despliegue policial en el que participaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre otros cuerpos especializados.

Después de su detención, Arias Monge también tuvo una reunión con agentes de la DEA, como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

El sospechoso continúa sujeto al proceso judicial y, según la información disponible, se mantiene apegado a las disposiciones que establezca la Fiscalía mientras avanza la investigación.

La ampliación de la indagatoria de este miércoles forma parte de las diligencias que se realizan para continuar con el proceso en contra de Arias Monge.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alejandro Arias Monge, alias DiabloDiabló está en La ReformaDiablo en el Tribunal Penal de San José
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.