Diablo vuelve a salir de prisión y esto hará ante el Tribunal Penal de San José

Alejandro Arias Monge, alias Diablo, volvió a salir este miércoles 12 de agosto de la cárcel La Reforma, en Alajuela, para acudir a una diligencia considerada importante dentro del proceso judicial que enfrenta.

Desde tempranas horas, Arias llegó al Tribunal Penal de San José, donde está previsto que realice una ampliación de la indagatoria que ya le fue tomada.

La diligencia se realiza a solicitud de su propio abogado defensor, quien pidió que su representado tuviera la oportunidad de ampliar la declaración que brindó anteriormente ante las autoridades.

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Alias Diablo volvió a salir de prisión este miércoles, apenas unas semanas después de su captura en Sarapiquí. Foto: OIJ (Foto: Cortes/Foto: Cortesía para LN)

Diablo permanece detenido desde el pasado 24 de julio, cuando fue capturado durante un intenso operativo realizado en San Bernardino de Horquetas de Sarapiquí.

Su captura se produjo luego de un amplio despliegue policial en el que participaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre otros cuerpos especializados.

Después de su detención, Arias Monge también tuvo una reunión con agentes de la DEA, como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

El sospechoso continúa sujeto al proceso judicial y, según la información disponible, se mantiene apegado a las disposiciones que establezca la Fiscalía mientras avanza la investigación.

La ampliación de la indagatoria de este miércoles forma parte de las diligencias que se realizan para continuar con el proceso en contra de Arias Monge.