Diario Extra debe pagar este jueves ¢3.774 millones a accionista para evitar la quiebra

Diario Extra Una accionista denunció que desde abril del 2020 Grupo Extra dejó de pagarle las cuotas mensuales de $50 mil. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Hay noticias complicadas para la Sociedad Periodística Extra Limitada, dueña del periódico Extra.

La empresa debe pagarle ¢3.774 millones ($5,9 millones) a una accionista este jueves para evitar que se inicie un proceso de quiebra en su contra.

Así lo dio a conocer La Nación este martes e informó que la orden de pagar la dio el juez Sergio Huertas Ortega, del Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José.

Huertas comunicó la decisión el 22 de febrero, según consta en el expediente 21-000156-0958-CI - 3, abierto el 3 de noviembre del 2021 luego de que la accionista Dunia Ugalde Cordero denunció la falta de pago de un contrato de compra venta de cuotas firmado con la empresa el 21 de abril del 2004.

Según Ugalde, desde el 1 de abril del 2020 la sociedad dejó de pagarle por mes $50 mil (¢32 millones), suma que llegó hasta $5,4 millones y aumentó a $5,9 millones (¢3.774 millones) debido a los intereses que se acumularon (de $525.000).

“Fuimos notificados el día de ayer (lunes) y lo está viendo el despacho de abogados que tenemos. Eso es un expediente aparte que tenemos contra esa socia en las vías penal y civil”, dijo a La Nación Iary Gómez, gerente general de Diario Extra.

Debido que Gómez no quiso entrar en detalles también se trató de consultar al abogado de la empresa Jorge Antonio Rodríguez Bonilla, pero desde su oficina informaron que estaba atendiendo otros asuntos.

Denuncia de socios

Federico Campos, abogado de Dunia Ugalde, dio a conocer que ante los reclamos de ella, los socios mayoritarios de la Sociedad Periodística Extra Limitada la denunciaron ante el Ministerio Público como sospechosa de estafa.

Sin embargo, dijo que cuando la Fiscalía iba a desestimar esa denuncia (porque no halló delito), estos socios se adelantaron para convertir la acción pública en privada.

“Sabemos que la sociedad se convirtió en querellante y pidió al Ministerio Público la conversión de la acción penal de pública a privada para poder acusar de manera privada. Todavía el tribunal no ha señalado el juicio”.

Pasar la acción penal de pública a privada quiere decir que la sociedad periodística llevará el asunto al campo civil, es decir, sin la participación del Ministerio Público.

Origen del acuerdo

Esta situación que atraviesa la Sociedad Periodística Extra se originó el 21 de abril del 2004, cuando William Gómez (quien era dueño y director del diario), como representante legal de la empresa, firmó un convenio con Dunia Ugalde en el que esta le traspasó 25 acciones por el pago de $15 millones en un plazo de 25 años.

Ese monto debía cancelarse con pagos mensuales de $50 mil.

En setiembre del 2010, William Gómez donó sus acciones de la empresa a sus hijas Iary, Catalina y Gabriela Gómez.

En la gestión de quiebra planteada por Ugalde esta señala que la decisión de dejar de pagarle las cuotas se tomó en una asamblea de socios de la empresa realizada el 21 de abril del 2020.

“Los pagos a Dunia Ugalde (...) se suspendieron en defensa de lo que dice ‘el Grupo’ y que no se puede obligar a la empresa a pagar por obligaciones que no puede cumplir y que las socias Iary, Catalina y Gabriela, todas Gómez Quesada, decidieron no comprar más acciones (las que tiene Dunia Ugalde) porque la empresa no era rentable”, señala el documento judicial.

En un escrito presentado ante el Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil de San José, Iary Gómez, actual gerente de Diario Extra, dijo que los problemas económicos que enfrenta la empresa se deben al pago de las cuotas a Ugalde desde el 2004, sumado a la baja venta de periódicos y a la pandemia.

En la gestión presentada por Ugalde esta también solicitó que una vez que la empresa sea declarada en quiebra se le brinde un informe al Ministerio Público para que este investigue cualquier presunto hecho de acción fraudulenta.

Problemas financieros

El Grupo Extra presentó sus primeros síntomas de problemas financieros en noviembre del 2020, cuando se confirmó el cierre del noticiero televisivo Extra Noticias, que estuvo al aire durante 27 años.

La empresa justificó entonces la decisión señalando que quería hacer otro tipo de noticiero porque aquel no tenía buen ambiente para la publicidad.

Sumado a eso, se informó en aquella ocasión que los 30 periodistas de Diario Extra iban a ser liquidados y recontratados.

La gerente general no se refirió a problemas de liquidez, pero no ocultó que la publicidad del periódico había bajado mucho.