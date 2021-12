Diputados critican a ministro del MOPT por no haber presentado denuncia ante OIJ por caso “Cochinilla”

Méndez Mata comparece por Caso Cochinilla Rodolfo Méndez Mata dijo que no participó directamente en la investigación para no entorpecer el trabajo del OIJ. Foto Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas, fue criticado con fuerza por varios diputados quienes le dijeron que a él, como jerarca del ministerio, le tocaba haber presentado una denuncia formal ante el OIJ por el caso Cochinilla y no dejar esa responsabilidad en un mando medio.

Estos reproches ocurrieron la noche de este martes durante la comparecencia de Méndez antes los legisladores de la comisión especial que investiga los supuestos hechos de corrupción relacionados con obras viales y licitaciones entregadas a las empresas MECO y H. Solís.

El ministro Méndez dijo que en noviembre del 2018, el OIJ allanó las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y que fue durante dicho operativo que Mario Rodríguez, el entonces director ejecutivo del Conavi, denunció ante los investigadores presuntas irregularidades dentro de la entidad.

Rodríguez es uno de los investigados en el caso Cochinilla.

Según Méndez, él se enteró de esta situación hasta que Rodríguez le comentó que había tenido un acercamiento con agentes de la Policía Judicial y que estos aceptaron iniciar una investigación.

“La información que yo recibo es de que hay una aceptación del OIJ de iniciar un procedimiento, el cual venía con una solicitud de mantener discreción y confidencialidad, porque si yo, o alguien que conociera, no hubiéramos actuado así se hubiera conocido la investigación y el resultado de ahora no sería el mismo”, afirmó.

El ministro dijo que por esas “confidencialidad y discreción” fue que él decidió dejar todo en manos de Rodríguez, justificando que este tenía más información sobre los supuestos hechos de corrupción relacionados con funcionarios del Conavi y las empresas constructoras.

“Aquí, señores diputados, doy fe bajo juramento de que a lo largo de tres años conocí que la investigación estuvo en curso y mantuve la esperanza y la expectativa de un resultado que sirviera para estremecer la fibras de la institución y sobre todo que guardé la discreción necesaria para no echar a perder lo que el OIJ y la Fiscalia estaban haciendo y coronaron con éxito”, enfatizó.

Méndez Mata comparece por Caso Cochinilla Los legisladores cuestionarios que el ministro supo del caso desde hace tres años pero no tomó mayores acciones que informar al presidente. Foto Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Méndez dijo que lo que sí hizo, con autorización del OIJ, fue informar en dos ocasiones al presidente Carlos Alvarado sobre el proceso de investigación.

Le tiraron duro

Las declaraciones del ministro no cayeron nada bien en los diputados Paola Valladares, Paola Vega, Xiomara Rodríguez y José María Villalta, quienes le tiraron duro por no asumir la responsabilidad de presentar una denuncia ante el OIJ y dejar el asunto en manos de Rodríguez.

El diputado Villalta leyó una parte del expediente en el cual los investigadores aseguraron que, en ningún momento, el ministro Méndez se acercó a ellos para colaborar o presentar una denuncia por el caso Cochinilla; lo que, dijo Villalta, que le pareció extraño, pues cualquier jerarca que se entere de hechos como estos en su ministerio tiene la obligación de tomar medidas inmediatas.

Ante esto el ministro del MOPT dijo que sus acciones estaban justificadas y que las hizo para no entorpecer la investigación de la Policía Judicial, por lo que confío en Rodríguez y dos abogados, cuyos nombres no dio a conocer, para que le dieran seguimiento al proceso.

Durante su comparecencia, Méndez aseguró que él nunca ha cometido un acto para favorecer a las constructoras investigadas.

“A lo largo de todo estos años me he desempeñado buscando caracterizar mi trabajo con la seriedad, responsabilidad y corrección, ustedes conocen mi trayectoria y ahora en el ocaso de mi vida publica, en el ocaso de mi propia vida, se me quiere señalar y decir que lo que yo he hecho a lo largo de esos 61 años no ha sido para mejorar la calidad de vida de las comunidades, que ha sido para engordar el dinero de las empresas constructoras; ese es un comentario falso y reprochable que niego categóricamente”.

La segunda comparecencia del ministro será este jueves a las 8:30 a.m.