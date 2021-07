Diputados harán careo entre auditores del Mopt y Conavi por nulo avance en caso Cochinilla

Irma Gómez, auditora del Mopt, prácticamente le echó la culpa al auditor del Conavi por el nulo avance en la investigación interna. Foto Prensa Asamblea Legislativa. Irma Gómez, auditora del Mopt, prácticamente le echó la culpa al auditor del Conavi por el nulo avance en la investigación interna. Foto Prensa Asamblea Legislativa.

Los diputados de la comisión especial que investiga los presuntos hechos de corrupción en obras viales realizarán un careo entre Irma Gómez, auditora del Mopt, y Reynaldo Vargas, auditor del Conavi, debido a que ambos funcionarios estuvieron tirándose la pelota por el nulo avance de la investigación interna por el caso Cochinilla.

La decisión la tomaron este jueves los legisladores luego de que Gómez compareció ante ellos y denunció que Vargas no le ha permitido participar de la auditoría interna que fue ordenada por el ministro Rodolfo Méndez desde el pasado 21 junio, situación que ha impedido que se desarrollen los informes.

“Yo desconozco qué es lo que él argumenta, lo único que se nos dijo en la sesión virtual es que él tenía todo cubierto”, señaló Gómez.

[ Auditor de Conavi denunció situaciones irregulares desde el 2011, pero nunca hubo despidos ]

La diputada Franggie Nicolás, de Liberación Nacional, mencionó que durante la comparecencia del pasado 15 de julio, Vargas dijo que se había llegado a un acuerdo con la auditoría del Mopt para que esta no participara en la investigación interna, a lo que Gómez respondió que eso era falso.

“Así lo dije en un oficio, se lo dije al ministro, que él (Reynaldo Vargas) faltaba a la verdad”, añadió.

Reynaldo Vargas (a la izquierda) le habría negado información a la auditora del Mopt. Foto cortesía. Reynaldo Vargas (a la izquierda) le habría negado información a la auditora del Mopt. Foto cortesía.

Pablo Abarca, diputado del PUSC, cuestionó a Gómez diciéndole que ella pudo hacer más ante esa situación porque el Conavi es una dependencia del Mopt, pero ella se escudó en que no se podía meter a la brava en el Conavi para pedir información, respuesta que no convenció a los legisladores.

“Yo no estoy tirándome la bola con nadie, simplemente recibo una instrucción del ministro, trato de colaborar y coordinar con el auditor del Conavi y no me lo permite, no puedo presentarme al Conavi para decir ‘vengo a hacer un estudio’, yo invadiría una competencia que está por ley a la auditoría del Conavi”, dijo.

Por su parte José María Villalta, legislador del Frente Amplio, le tiró durísimo a la auditora al decirle que le parecía sorprendente que ella se hubiera enterado del caso Cochinilla por la prensa, cuando todo habría ocurrido bajo sus propias narices.

Gómez se intentó quitar el tiro al decir que la mayoría de esas acciones habrían ocurrido en el Conavi y ella no tenía injerencia en esa institución.

Ante todas las dudas que surgieron a raíz la comparecencia de Gómez los legisladores decidieron ordenar un careo entre ambos auditores para el próximo jueves 29 de julio.