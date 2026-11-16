Camilo Rodríguez fue asesinado este lunes en Santo Domingo de Heredia. (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez puso a Costa Rica de cabeza este lunes por la tarde y desde la Asamblea Legislativa hubo reacciones al respecto.

Los diputados Álvaro Ramírez, Abril Gordienko y Claudia Dobles enviaron mensajes lamentando la situación y haciendo hincapié en la violencia que vive el país.

“Es una noticia que a todos nos estremece, pero además es la demostración que la inseguridad en este país se salió de control. Hay una creciente crisis que se manifiesta todos los días en este baño de sangre que vemos en las calles de Costa Rica.

“Este asesinato además tiene características distintas que nos preocupan muchísimo, pues es una persona que ha estado haciendo denuncias constantes de temas de corrupción y otros que tocan las fibras de la política costarricense, por eso nos parece tan grave y serio”, aseguró Ramírez.

Álvaro Ramírez pidió investigar el asesinato de Camilo Rodríguez

El jefe del PLN, Álvaro Ramírez habló sobre el asesinato de Camilo Rodríguez. (Cortesía PLN/La Nación)

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional fue enfático en que se debe investigar el hecho hasta las últimas consecuencias.

“Es muy importante que en Costa Rica no tengamos miedo a decir lo que pensamos o lo que creemos, lo que pensamos que está mal y que esa libertad de expresión se pueda mantener y que el Estado sea garante de eso”, agregó.

Abril Gordienko alertó sobre la violencia y la libertad de prensa

Abril Gordienko lamentó lo sucedido con Camilo Rodríiguez. (JOHN DURAN/John Durán)

La legisladora Abril Gordienko también fue crítica del tema y aseguró que preocupa mucho el clima que se vive en el país.

“Es una noticia lamentable, me solidarizo con su familia, pero también con Costa Rica, porque cuando sucede una cosa de estas a todos nos afecta. Es una muestra alarmante del nivel que estamos viviendo, ya no hay un solo lugar en el territorio nacional en el que estemos totalmente seguros.

“Es muy preocupante porque Camilo Rodríguez era periodista y esta es una acción para acallar su voz. Es una acción contra la libertad de expresión, la libertad de prensa que ya varios estudios han demostrado está muy deteriorada en Costa Rica”, indicó la diputada del Partido Unidad Social Cristiana.

Claudia Dobles señala que quieren callar a la prensa

Claudia Dobles fue muy crítica del manejo de seguridad en el país. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por su parte, Claudia Dobles, congresista del partido Coalición Agenda Ciudadana, también fue muy firme en su mensaje.

“El asesinato del periodista Camilo Rodríguez no debe pasar como un asesinato más de la ola de violencia a la que los y las costarricenses estamos sometidos.

“Es preocupante pensar que una persona que denunciaba proactivamente corrupción y narcotráfico, y que era abiertamente crítica con esta administración y el gobierno fuera asesinada. Cuando se le calla la voz a un periodista se infunde miedo en toda la población a denunciar y levantar su voz”, indicó.

Dobles también exigió que se llegara hasta las últimas consecuencias y cerró con una reflexión muy dura.

“El mismo día que asesinan a solo metros de distancia a otro periodista donde fue asesinado el periodista Parmenio Medina, el partido Pueblo Soberano está pidiendo la renuncia del fiscal general”.