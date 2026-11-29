Una última presentación antes de un fatal accidente en carretera fue la que tuvo la banda comunal de Palmar Norte, Osa con su equipo completo, entre ellos el director de la banda.

Esto terminó convirtiéndose en un recuerdo doloroso para los familiares e integrantes de la banda, luego de que dos de sus miembros murieran, entre las víctimas mortales está Axel Quesada, director de la agrupación, y Vanessa Sevilla, quien también formaba parte de la banda y era suegra del músico.

La noticia fue confirmada por Oldemar Quesada Fernández, papá de Axel, quien compartió un mensaje cargado de dolor al recordar el compromiso que su hijo tenía con la agrupación.

“Mi hijo, el maestro Axel Quesada, director de la Banda Comunal de Palmar Norte, dio alma, corazón y literalmente la vida por esta banda”, expresó.

Según contó, el accidente ocurrió cuando los integrantes regresaban de una presentación musical que habían realizado el sábado en Sabalito de Coto Brus.

“Tuvo un lamentable accidente que le arrebató la vida a mi hijo Axel y a Vanessa Sevilla, también integrante de la banda y suegra de mi hijo”, manifestó.

Axel Quesada, director de banda comunal de Palmar Norte, Osa y una integrante de nombre Vanessa Sevilla, murieron en trágico accidente en Potrero Grande, zona sur cuando regresaban de presentación en Coto Brus. Foto: Osa Informativo (Osa Informativo/Osa Informativo)

El papá del director también contó que Allison, novia de Axel, y el padrastro de ella luchan por sus vidas tras el accidente.

“Nunca pensé que esta fuera su última presentación. Hoy con el corazón destrozado veo esta foto, tomada ayer en Sabalito”, agregó Oldemar.

Esta es una de las últimas fotografías de Axel Quesada, director de banda comunal de Palmar Norte, Osa junto a los músicos, antes de la tragedia. Foto: Oldemar Fernández (Oldemar Fernández/Oldemar Fernández)

El accidente

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja y a los Bomberos a la 1:12 a. m. de este domingo 29 de noviembre, en Potrero Grande de Buenos Aires, en la zona sur del país.

Los Bomberos indicaron que el vehículo en el que viajaban las víctimas chocó contra un poste. Las circunstancias que mediaron en el accidente están bajo investigación.

Axel Quesada, era un hombre bastante carísmático en Osa y le ponía sabor a las presentaciones de la banda. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Por su parte, la Cruz Roja informó que atendió una colisión entre dos vehículos livianos y encontró a cuatro personas afectadas.

“En el sitio se abordó a cuatro personas: una mujer de 18 años y un hombre de 35 años fueron trasladados en condición crítica a la clínica de Buenos Aires; otro hombre de 40 años fue trasladado en condición crítica al Hospital Tomás Casas, mientras que una mujer de 42 años fue declarada sin signos vitales en el lugar”, detalló la institución.

Axel murió minutos después cuando recibía atención médica.

La muerte de Axel y Vanessa enluta a sus familias y a los integrantes de una agrupación que horas antes había compartido con ellos una presentación musical.