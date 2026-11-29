La música, las sonrisas y la emoción de una presentación quedaron grabadas en varios videos que ahora cobran un significado especial para quienes conocieron a los integrantes de la Banda Comunal de Palmar Norte, en Osa.

Las imágenes muestran la última presentación que realizó la agrupación la noche del sábado 28 de noviembre, horas antes del accidente de tránsito en el que murieron su director, Axel Quesada Navarro, de 32 años, y Vanessa Navarro Sevilla, de 47 años.

En uno de los videos se observa a Axel disfrutando de la música mientras toca el trombón, sin dejar de lado su papel como director, pues también guía a sus compañeros durante la presentación.

Última presentación de Axel Quesada y Vanessa Navarro

Los músicos se muestran emocionados por participar en la actividad, sin imaginar que aquella sería la última vez que compartirían un espectáculo completo con dos de sus compañeros.

La tragedia ocurrió cuando regresaban de esa presentación en San Vito de Coto Brus. En el vehículo viajaban Axel, Vanessa y Allison Salas Navarro, hija de Vanessa y novia del director de la banda.

La Banda de Palmar Norte, Osa estuvo en el Festival de la luz en el 2024 y 2025. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Axel y Vanessa fallecieron luego de que el carro chocara contra un muro y un muro y un poste en Potrero Grande de Buenos Aires, en la zona sur. Allison resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón.

En redes sociales han circulado versiones extraoficiales sobre un posible fallecimiento de la joven; sin embargo, hasta el momento las autoridades judiciales no han confirmado esa información.

Una banda que tenía grandes sueños

La presentación del sábado era parte de los compromisos que tenía la agrupación, que atravesaba un momento de crecimiento y tenía importantes proyectos por delante.

Uno de los más esperados era su primera gira internacional a Panamá, prevista para mediados de diciembre. Además, la banda había recibido invitaciones para presentarse en Colombia, México e incluso Estados Unidos, donde tenían una oportunidad para el 2028.

La agrupación también había tenido la oportunidad de participar en el Festival de la Luz 2025, en San José, una experiencia que formó parte de su camino musical.