Director de la DIS llegó a la Fiscalía tras alerta sobre supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves

Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), llegó pasado el mediodía de este martes 13 de enero a la Fiscalía General de la República para denunciar que hay una presunta amenaza de muerte contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Torres detalló a los medios de comunicación que la situación la conocen desde este lunes 12 de enero; sin embargo, hasta este martes informan de la situación.

Presidente Rodrigo Chaves / Jorge Torres, director de la DIS (cortesía/Presidente Rodrigo Chaves / Jorte Torres, director de la DIS)

Lo que se maneja de momento es que, en apariencia, la DIS tuvo información por medio de un pantallazo en el que, supuestamente, se habla de un monto por el pago; sin embargo, Torres no quiso detallar la cifra.

Al parecer, una mujer fue quien dio la alerta de que se estaría planeando el asesinato del presidente, según los datos que brinda Torres.

Ante las consultas de los medios, Torres dejó claro que la DIS no ha hecho ninguna investigación al respecto y todo se basa en información confidencial. Indicó que prefería que fuera la propia Fiscalía quienes hicieran la investigación.

Agregó que informó a Jefrey Cerdas, jefe de seguridad de Presidencia, para reforzar la seguridad de Chaves.

Señaló que esta es una situación sin precedentes en el país.