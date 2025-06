Director de Liceo de La Cruz lanza mensaje desgarrador tras muerte de tres de sus estudiantes

El director del Liceo Experimental Bilingüe en La Cruz compartió unas sentidas palabras por la muerte de tres estudiantes de su colegio en un accidente de tránsito la tarde del domingo.

El accidente tiene conmocionada la comunidad de La Cruz (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

“¿Qué decir si en este momento las palabras no significan nada? No puedo ni entender lo que están pasando estos padres, si yo como el director de Camilo, Iana Camila y Sofía, pasan las horas y no salgo de la consternación, no comprendo cómo dos niñitas de 13 años (casi 14) y uno de 15 años (casi 16) se les apaga su luz tan pronto”, compartió Flabián Cortés Vargas.

“No es normal, no es justo, no es correcto, así no tiene que ser; reescriban esto, cambien todo, reinventen las reglas de la vida, los padres no podemos, no debemos enterrar a nuestros niños”, añadió.

El mensaje estuvo acompañada de varios mensajes de apoyo para el director y los estudiantes.

“Sé que lo que diga no es ni será bálsamo; pero a mis chicas (o) LEB (Liceo Experimental Bilingüe), que el Señor los reciba en su gloria. A sus madres y padres, qué Dios y el tiempo aminore ese dolor que hoy desgarra sus almas y corazones, quizá no desaparezca nunca, pero con el tiempo tal vez llegará a ser menos devastador”, concluyó Cortés.

Sofía Marenco, Camilo González Mora, de 15 años, Iana Camila Leitón Vindas, de 13 años, son las víctimas del accidente ocurrido en La Cruz de Guanacaste, ellos viajaban en un carro cuando chocaron contra la carreta de un furgón.