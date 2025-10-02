Sucesos

Director del OIJ descarta que detenido por la Policía tenga relación con crimen de Kevin Kirby

Randall Zúñiga explicó que el detenido no tiene nada que ver con el homicidio de Kevin Kirby

Por Silvia Coto y Adrián Galeano Calvo
Kevin Kirby, de 27 años, lo hallaron sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8. Foto: Redes sociales
Kevin Kirby, tenía 27 años. (Redes sociales/Redes sociales)

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, descartó que el joven detenido por la Fuerza Pública en Hatillo esté involucrado con el crimen de Kevin Kirby.

“No tiene ninguna relación directa con la muerte de Kirby, se solicitó por un tema de identificación y de tomarle huellas, pero, directamente, con la muerte de Kirby no tiene relación, ni el que lo mata, ni el que estuvo ahí en ese momento”, dijo el jefe policial.

09/09/2025/ Fotos del director del OIJ Randall Zúñiga para Revista Dominical / Foto John Durán
Randall Zúñiga, director del OIJ. (JOHN DURAN/John Durán)

La oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública fue la que envió un comunicado con declaraciones del comisionado Osman Chacón en el que explica que en horas de la mañana de este miércoles el OIJ les pidió que les ayudara a ubicar al hombre por la aparente participación en el homicidio.

De momento, las autoridades judiciales no han dado con ninguno de los sospechosos; el OIJ maneja varias líneas de investigación como posible móvil, una de ellas es el robo del carro.

