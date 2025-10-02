Director del OIJ descarta que detenido por la Policía tenga relación con crimen de Kevin Kirby

Kevin Kirby, tenía 27 años. (Redes sociales/Redes sociales)

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, descartó que el joven detenido por la Fuerza Pública en Hatillo esté involucrado con el crimen de Kevin Kirby.

LEA MÁS: Joven relató cómo vio el terror en los ojos del mejor amigo de Kevin Kirby

“No tiene ninguna relación directa con la muerte de Kirby, se solicitó por un tema de identificación y de tomarle huellas, pero, directamente, con la muerte de Kirby no tiene relación, ni el que lo mata, ni el que estuvo ahí en ese momento”, dijo el jefe policial.

Randall Zúñiga, director del OIJ. (JOHN DURAN/John Durán)

La oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública fue la que envió un comunicado con declaraciones del comisionado Osman Chacón en el que explica que en horas de la mañana de este miércoles el OIJ les pidió que les ayudara a ubicar al hombre por la aparente participación en el homicidio.

LEA MÁS: Fuerza Pública capturó a sospechoso del crimen de Kevin Kirby

De momento, las autoridades judiciales no han dado con ninguno de los sospechosos; el OIJ maneja varias líneas de investigación como posible móvil, una de ellas es el robo del carro.