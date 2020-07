“No es el OIJ el que mata o agrede a las mujeres. Al caso de Luany no me voy a referir más, el OIJ no quiere entrar en el juego de discutir sobre la base de datos periodísticos no comprobados. Además fui juramentado en esta audiencia y esto hace emerger una serie de derechos que me permiten no hablar más sobre ese tema”, dijo.