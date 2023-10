Director del OIJ sobre agente baleado: “Las próximas horas son importantes para su salud”

El ataque contra los agentes del OIJ ocurrió en Tirrases, cerca del supermercado Pamela. (Foto Cortes)

El agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Henry Bustos, sobreviviente del ataque a balazos en que murió su compañero Jeiner Gómez, sigue evolucionando pese a las dos heridas de bala que recibió, una de ella en la cabeza.

Él fue operado en el hospital Calderón Guardia poco después de que ingresó a ese centro médico, la noche del miércoles 4 de octubre.

Se ha mantenido consciente y también con movilidad, según trascendió, afortunadamente la bala no provocó ningún daño en su cerebro.

El director del OIJ, Randall Zúñiga dijo está mañana a Amelia Rueda: “el doctor dijo que las próximas 48 horas son importantes para el desarrollo de su salud”.

Añadió, “gracias a Dios está vivo para contarlo”.

LEA MÁS: Caso de agente del OIJ asesinado: Delincuentes le arrebataron a dos niños pequeños a su papito

Don Randall y sus compañeros se mantienen atentos de la evolución del investigador, que tiene 20 años de trabajar para la institución y que ahora estaba destacado en la Interpol desde mayo pasado.

“Han sido horas muy duras para todos los compañeros, desde los más cercanos de Henry y Jeiner ( agente asesinado) hasta los que los conocían menos porque se siente en la institución mucha tristeza, no dejas de pensar en lo que les pasó, en lo inesperado que es esto para todos, pero también esto nos da más fuerzas para seguir. Apoyamos la molestia de nuestro director por la falta de recursos porque aquí lo que sobra son personas que quieren trabajar es el colmo, ¿Quién más tiene que morir para que se tomen las decisiones?”, dijo un investigador del OIJ.

Guardia de honor para el oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jeiner Gómez, quien murió en cumplimiento del deber la noche del miércoles. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

El agente añadió: “Ahorita nuestras familias están muy asustadas, nosotros sabemos el riesgo que tiene este trabajo, pero duele ver a nuestras esposas, madre e hijos preocupados. Mi hija de 10 años me dijo ayer: ‘papá yo no quiero que me llegues a faltar’, y por mi hija y por todas las familias es que es necesario trabajar en la seguridad del país, los menores de edad están siendo arrastrados por los delincuentes”.

Los investigadores fue atacados a balazos cuando realizaban una vigilancia dentro de un carro en Tirrases de Curridabat y dos jóvenes en moto les dispararon en varias ocasiones. Ellos fueron detenidos.

Gómez falleció en el sitio.