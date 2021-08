Director intentó fajear y amenazó con puñal a colegial

Una investigación contra el director del Liceo Rural de San Joaquín de Cutris, San Carlos, por presuntamente intentar fajear a un alumno de sétimo año y además amenazarlo con un cuchillo, está en manos del OIJ de San Carlos.

La denuncia contra el educador de apellido Mora, y 51 años, la puso ante el OIJ doña María Valerio, mamá del menor, el jueves de la semana pasada.

Además Yorleny Rojas, supervisora del Ministerio de Educación Pública (MEP) en esa zona, afirmó que está enterada de esta situación desde hace más de un mes, debido a que la mamá primero acusó al funcionario en el MEP.

María Valerio Burgos y su hijo denunciaron las presuntas agresiones por parte del director de apellido Mora. María Valerio Burgos y su hijo denunciaron las presuntas agresiones por parte del director de apellido Mora. (Edgar Chinchilla)

El director de apellido Mora es oriundo de San Ramón, Alajuela.

Doña María asegura desconocer desde cuando comenzaron las supuestas agresiones contra su hijo, sin embargo, menciona que desde mitad de año el adolescente le decía que no quería regresar a clases, pero no le daba las razones.

Agregó que apenas escuchaba la negativa de su hijo lo obligaba a alistarse para que llegara a tiempo, pues sueña con verlo sacar el bachillerato.

El caso podría llegar a los Tribunales de Justicia de Ciudad Quesada. Foto Carlos Hernández El caso podría llegar a los Tribunales de Justicia de Ciudad Quesada. Foto Carlos Hernández

Vecina destapó el tamal

“Mi hijo no me contaba nada de lo que ocurría, me enteré de la situación por medio de una señora que se llama Ofelia y es la mamá de un amiguito de él, ella me dijo: ´Estás enterada de lo que ocurre con su hijo en el colegio?´´", contó la angustiada mamá.

Asegura que desde ese momento sintió como un balde de agua fría y recordó las veces que el muchachito se negaba asistir a clases.

Esa horrible sensación empeoró en cuestión de minutos cuando la vecina le dijo que el director le había puesto un cuchillo en el cuello al alumno.

La mamá dice que lo primero que se le vino a la cabeza fue pensar que su hijo estaba desamparado al no tener quien lo defendiera.

"Cuando mi hijo llegó a la casa hablé con él y me dijo que prefirió no decir nada por temor de involucrar a los profesores y afectarlos", dijo Valerio.

Agresión en comedor y pasillo

El adolescente le afirmó a su mamá y al OIJ que un par de agresiones ocurrieron en el comedor y en un pasillo del Liceo. De acuerdo con la declaración la primera fue cuando la cocinera dio media vuelta y la otra al frente de un conserje.

También cuenta que el docente un día le botó una empanada que el menor se estaba comiendo. La víctima de estas agresiones tiene una cicatriz en la cabeza desde que estaba pequeño y según la acusación el director se burla y le dice "Jupa rajada".

Trascendió que personal del centro educativo, presuntamente, también es víctima de amenazas del director, sin embargo, por temor a perder el trabajo no lo denuncian, aunque la supervisora del MEP dijo tener conocimiento de estos otros hechos.

Se intentó conocer la versión del director pero cuando se le llamó al centro educativo dijeron que está incapacitado desde hace varios días.