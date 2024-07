Directora de escuela víctima de cruel homicidio fue despedida en medio de rosas y niños

Nancy Murillo fue despedida en medio de rosas. Foto tomada de Facebook.

Nancy Murillo Corrales, la directora de una escuela que el pasado domingo fue asesinada, al parecer, por su joven novio, recibió un conmovedor homenaje por parte de varios estudiantes que le guardaban un gran cariño.

Los seres queridos de Nancy, de 45 años, le dieron el último adiós la mañana de este viernes en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en San Vito de Coto Brus, la cual se hizo pequeñita por la enorme cantidad de personas que asistieron a la misa.

En esa iglesia, los estudiantes de la escuela Fila San Rafael de Gutiérrez Braun, de la cual Murillo era la directora, realizaron un hermoso homenaje, pues alrededor de la vasija en la que estaban la cenizas de Murillo colocaron varios arreglos con rosas rojas y blancas, además de dos cuadros con fotografías de ella.

Los estudiantes, quienes llegaron con sus respectivos uniformes, se reunieron alrededor de las cenizas de su querida directora y junto a otros allegados de Murillo se unieron en una sola voz para cantarle la canción “Padre nuestro, tú que estás”, con la que le dieron el último adiós.

Los estudiantes le dedicaron una canción a su directora. Foto tomada de Facebook.

“Bonito cierre en homenaje a nuestra jefe, compañera y amiga Nancy Murillo Corrales. Una Comunidad agradecida, niños que la aman, y compañeros de trabajo con un gran aprecio para su persona”, publicó en Facebook David Chavarría, quien compartió fotos de la despedida a la educadora.

A esas palabras de Chavarría se unió una mujer de nombre Martha, quien también usó su perfil de Facebook para dedicarle unas sentidas palabras a Murillo.

“Era una gran mujer, compartí poco tiempo con ella, y la verdad no he visto una persona que luchara por una comunidad, por una escuela como ella, que movía y buscaba ayuda para una escuela mejor. Tenía su manera de ser, pero era solo tenerle paciencia, era una mujer elegante, le gustaba el orden, le agradezco mucho porque conmigo fue muy especial (...) duele y no puedo creer que ya no la vuelva a ver, con su elegancia y su manera de ser”.

Según el OIJ, Nancy murió debido a un ahorcamiento.

El homicidio de la directora fue descubierto el pasado domingo, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Murillo dentro de su casa ubicada en barrio Fila San Rafael, en Pittier de San Vito de Coto Brus, en la zona sur del país.

Por este hecho el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al novio de Nancy, un hombre apellidado Campos, de 29 años, con quien tenía una relación desde hace dos meses. El sujeto fue detenido el pasado martes en Cañas, Guanacaste.

Inicialmente la Policía Judicial informó que no encontraron heridas visibles en el cuerpo de la directora, pero dos días después confirmaron que ella murió a consecuencia de una fractura en su cuello provocada por asfixia.