Discusión entre conductor y motociclista termina en muerte para uno de ellos en Escazú

El hecho ocurrió la mañana de este sábado en San Rafael de Escazú

Por Silvia Coto

Un hombre murió la mañana de este sábado tras una riña con otro conductor que le disparó en San Rafael de Escazú.

Los hechos ocurrieron frente al restaurante Rostipollos, donde, según versiones preliminares, un motociclista y el conductor del carro habrían tenido un incidente en carretera que desencadenó una fuerte discusión.

La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña entre ambos en plena calle.

Según información preliminar, la víctima mortal es el motociclista, mientras que el disparo habría sido realizado por el conductor del automóvil, quien viajaba acompañado por miembros de su familia.

Una de las personas que se encontraba junto al conductor indicó que el motociclista tenía un cuchillo en sus manos, por lo que el chofer habría disparado en aparente defensa propia, el hecho aún es confuso para las autoridades.

El caso ahora deberá ser investigado por las autoridades judiciales para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Noticia en desarrollo

