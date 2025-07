DJ muere en accidente mientras su mamá está grave en el hospital

DJ Ángel Adony Núñez Moya falleció en un terrible accidente segundos después de salir de su trabajo. (facebook/cortesia)

La familia y amigos de Ángel Adonoy Núñez Moya, conocido como DJ Yelian, viven una terrible desgracia pues él falleció en un accidente de tránsito. Él era el sostén de su familia y ahorita velaba por su mamá que está internada muy grave en el hospital.

Su amigo Grego Céspedes nos contó que están viviendo una pesadilla, pues la noticia le tocó lo más profundo de su corazón, él estuvo la noche del viernes y madrugada del sábado hablando por mensajes con Ángel y al despertarse se enteró de la noticia.

El carro cayó en una quebrada. Foto: Cortesía (Facebook/cortesía)

“Él era un genio de la tecnología, los dos somos DJ, por medio de eso fue que nos hicimos amigos, yo era su amigo más cercano. Él sabía mucho de esto, de lo tecnológico, le gustaba mucho, era su pasión, desde muy joven le tocó hacerse cargo de sus papás, él era joven, tenía 30 años, pero sus padres lo tuvieron muy mayores”, contó el amigo.

“Hace muchos años trabajaba muy duro, y siempre salía de los eventos a las 2 o 3 de la mañana, a esa hora o en cualquier momento siempre hablábamos para que no se durmiera, anoche el último mensaje fue a la 1:53 de la mañana, yo me dormí porque salí más temprano, de hecho siempre le contestaba al día siguiente si me dormía y hoy le respondí, cuando abrí otro chat tenía un mensaje en que me avisaban lo que ocurrió”, añadió.

Los que conocía a DJ Yelian sabían que tenía un gran corazón y que vivía por y para sus padres, ya que ellos dependían de él, su amigo asegura que siempre que iba a gastar en algo lo pensaba porque no quería que luego le faltara ese dinerito.

“Él era el de todo en su familia, no solo en lo económico, sino también cuidando a sus papás, su mamá está hace más de 15 días internada en el hospital y él era quien la cuidaba”, dijo DJ Grego.

Ángel Núñez era el sostén de sus padres. Foto: Facebook (Facebook/cortesía)

La condición cardíaca de la mamá es muy grave y eso también tenía muy angustiado a su hijo. Mientras que su papá, ya por su avanzada edad, no puede trabajar.

“Ángel era DJ desde los 13 años, de verdad le había tocado muy duro, muchas veces aceptaba trabajar en eventos que le pagaban muy poco con tal de que no le faltara después ese dinero, fueron muchos sacrificios, esto que pasó me dolió mucho, sus papás tenían condiciones de salud complicadas, él era su sostén”, dijo Grego.

El accidente ocurrió a las 3 de la madrugada de este sábado en La Fortuna de San Carlos, a 50 metros de un local donde Núñez estuvo trabajando toda la noche y parte de la madrugada de este sábado.

Según detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mañana de este sábado, el hombre salió del local, se subió a su carro y a 50 metros, por razones que aún no están claras, perdió el control del automóvil, se volcó y cayó en una quebrada.

La emergencia fue atendida por los cuerpos de rescate, quienes confirmaron que Núñez no presentaba signos vitales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de La Fortuna se encargó del levantamiento del cuerpo.

El DJ era vecino de San Rafael de Peñas Blancas, de San Ramón, y era conocido por su trabajo como DJ en eventos de la región, lo que ha generado pesar entre quienes lo conocían en el ámbito local.

En medio del dolor, sus seres queridos apelan a la solidaridad de quienes puedan ayudar a los papás para poder afrontar los gastos fúnebres. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al número 6026-5382, a nombre de Marcial Núñez Arias.