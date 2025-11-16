Sucesos

Doble homicidio sacude de nuevo la Cruz de Alajuelita: asesinan a pareja dueña de “Donde Toño”

La comunidad senderista llora la pérdida de dos anfitriones muy queridos en Finca Lajas, Donde Toño

Por Alejandra Morales

La comunidad de senderistas está conmocionada al confirmarse el doble homicidio de una pareja que, con dedicación y cariño, recibía a los caminantes en Finca Lajas, en la humilde soda Donde Toño, un punto habitual de encuentro en la ruta hacia la Cruz de Alajuelita.

Rita Rodríguez, de la Cruz Roja, confirmó la lamentable situación que fue descubierta la mañana de este domingo 16 de noviembre.

“Al ser las 7:42 de la mañana ingresa un incidente para la atención de unas personas heridas de arma blanca (puñal) en San Antonio, Alajuelita; a la llegada a la escena, nuestros compañeros atienden a dos pacientes, a una mujer y a un hombre de aproximadamente 65 años, los cuales presentan múltiples heridas y se confirman sin vida en el lugar”, dijo Rodríguez.

Doble homicidio en Finca Lajas, en la humilde soda Donde Toño, en Alajuelita. Foto: Tomada de Facebook
Se trataría de los dueños, conocidos como Toño Badilla y Maureen Molina; sin embargo, el OIJ no ha confirmado la identidad de las víctimas de manera oficial.

No obstante, ellos eran los que vivían en la propiedad, en medio de una zona alejada; no hay casas cercanas y muy cerca de la Cruz de Alajuelita.

El OIJ confirmó la situación, se mantienen en el sitio.

Doble homicidio en la soda Donde Toño

Este sitio es bastante visitado por amantes de las caminatas que recorren los sectores conocidos como Rompe Pechos, la Cruz de Alajuelita y luego pasaban a comer a la soda Donde Toño, donde disfrutaban de la comida que la pareja preparaba en medio de una espectacular vista de las montañas a sus pies.

El 6 de abril de 1986 ocurrió una masacre en la Cruz de Alajuelita, asesinaron a una mujer adulta y a seis menores de edad.

