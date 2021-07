Doble peso de la ley en el Puerto

Freissman y Henry Cruz junto a Karen y Karol Huezo. La alegría del grupo es una de sus características. Foto Alonso Tenorio Freissman y Henry Cruz junto a Karen y Karol Huezo. La alegría del grupo es una de sus características. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

No se asuste, esta nota no se trata de que la Fuerza Pública está tan avanzada que ahora clona a sus policías, aunque pareciera. Resulta que dos parejas de gemelos, ellos varones y ellas mujeres, protegen a los porteños.

Estos cuatro oficiales son la sensación en la Perla del Pacífico, pues a donde lleguen llaman la atención, sin embargo, lo de ser gemelos a veces les trae pequeños problemas, como terminar metidos en broncas que no les corresponden.

Se trata de los oficiales Freissman y Henry Cruz Chavarría (28 años), oficiales destacados en la delegación de Puntarenas y Jacó respectivamente; y las hermanas Karol y Karen Huezo Vargas (27 años), designadas a la delegación de Puntarenas centro.

Los gemelos Cruz, como son conocidos, llegaron a la Fuerza Pública juntos en el 2010, cuando tomaron la decisión de convertirse en policías tal y como lo hizo su papá: Gerardo Cruz Urbina, quien es uno de los oficiales más conocidos de la zona.

“Estábamos enfocados en pasar todas las pruebas ya que nuestro papá es policía y tiene más de 30 años de serlo. Hace poco le dieron un reconocimiento por salvar a una muchacha que se estaba ahogando en Caldera, él es la inspiración que nos hizo convertirnos en policías”, dijo Henry.

Uno de los últimos trabajos en los que estuvieron juntos fue en el Festival de la Luz en Puntarenas. Foto Cortesía. Uno de los últimos trabajos en los que estuvieron juntos fue en el Festival de la Luz en Puntarenas. Foto Cortesía.

Confundidos

Freissman no recuerda un solo momento de su vida en el que no haya tenido a su hermano al lado, pues estuvieron juntos en la escuela, en el colegio y en la Escuela de Policías, donde recordó una anécdota con sus supervisores.

“Todo mundo nos confunde, al principio en la Escuela de Policías no sabían que había gemelos en el curso básico, entonces los coroneles o capitanes saludaban a uno y a la vuelta de la esquina se topaban con el otro entonces se quedaban como extrañados y decían que ya habían saludado, ya a lo último cuando íbamos a salir se dieron cuenta que éramos gemelos y no era que saludaban al mismo dos veces”, comentó entre risas.

Luego de trabajar por muchos tiempo juntos, Henry fue enviado a la delegación de Jacó, por lo que de momento esta separado de su hermano, sin embargo, no pierde la esperanza de volver a patrullar la zona en compañía de Freissman.

Juntas de nuevo

Mientras los gemelos fueron separados, el caso de Karol y Karen Huezo es el contrario, pues ellas hasta ahora tienen la oportunidad de trabajar juntas en la misma delegación.

Hace poco más de un año Karol fue trasladada de la Región de San José al Puerto, en donde se topó con la grata sorpresa de trabajar con su hermana, con la que incluso ya le ha tocado salir a patrullar las calles.

Los gemelos aprovechan cualquier encuentro para tomarse una foto, sobre todo en la época navideña. Foto Cortesía. Los gemelos aprovechan cualquier encuentro para tomarse una foto, sobre todo en la época navideña. Foto Cortesía.

“Es bonito porque a donde llegamos siempre somos el 'boom', siempre se nos quedan viendo”, dijo Karol.

A diferencia de los gemelos Cruz, las gemelas no ingresaron al mismo tiempo a la Fuerza Pública, primero lo hizo Karen y dos años después fue su hermana la que se unió a las filas de los uniformados, en donde tienen 7 y 5 años, respectivamente.

Pleitos ajenos

Aunque tener la compañía de su hermana es una gran alegría para Karen, contó que ya en algunas ocasiones le ha traído ciertos inconvenientes.

“Nos confunden a cada rato, hasta para los pleitos porque a veces llegan y le reclaman a uno pero yo no les digo nada porque no me van a creer que soy la gemela, incluso en la delegación hay compañeros que nos siguen confundiendo”, añadió.

Esta particularidad de ser gemelos ha hecho que estos cuatro oficiales se hagan grandes amigos, por lo que se ha hecho usual que en donde se vean se tomen alguna foto juntos.