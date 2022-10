Doctor acusado de homicidio de bebé aceptó los cargos y pidió perdón

El doctor de apellido Leiva, de 42 años, acusado de homicidio culposo de una bebé y lesiones culposas contra la mamá de esta bebé que la llevaba en su vientre aceptó ante el Tribunal Penal de Heredia los cargos que le imputan y pidió perdón.

Para el médico fue inevitable llorar y afirmar que ha sido un proceso muy largo, pues estos hechos ocurrieron el 22 de diciembre del 2010, sin embargo hasta este miércoles 12 de octubre del 2022 llegaron a un juicio penal que lo llevan los jueces Karla Campos Rodríguez, Hugo Monge Delgado y Kenneth Monge Palma.

“He aceptado los cargos, todo lo que me imputan, ha pasado tanto tiempo y el no resolverse es muy complicado para mí y mi familia.

“Nunca fue mi intención ocasionar lo que pasó, les pido muchas disculpas, sé que no se puede devolver a la bebé, espero que algún día me sepan perdonar”, señaló mientras le bajaban las lágrimas.

Leiva señaló que espera que algún día los padres de la criatura lo lleguen a perdonar.

“A nosotros nos preparan para salvar vidas, no para esto (una muerte y lesiones graves), espero que me perdonen y cuando todo esto finalice tengan un poco de paz en su corazón, también para uno porque ha sido un proceso largo y complicado, es difícil estar en su trabajo y tener eso en la cabeza (el problema que afronta)”, mencionó el doctor.

Un doctor de apellido Leiva, de 42 años quien trabajó para el hospital San Vicente de Paúl de Heredia enfrenta un juicio por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo. Foto: Jorge Castillo

Las víctimas por este caso son Ericka Pérez, quien tenía ocho meses de embarazo al momento de los hechos y la criatura que llevaba en su vientre, de nombre Mía, falleció, debido a que en apariencia el doctor faltó al deber del cuidado cuando la mamá llegó al hospital San Vicente de Paúl a pedir atención debido a que se sentía mal, tenía vómitos, presión arterial alta, entre otras complicaciones.

Doctor enfrenta juicio por muerte de bebé y causar graves lesiones a embarazada

Pérez tenía una preeclampsia, una complicación que se da durante el embarazo y en la que es necesario hacer una cesárea de urgencia para salvar al bebé. Sin embargo, el doctor Leiva la diagnosticó con gastritis y solo le dio tramal y un suero, le dio la salida, cuatro horas después la embarazada convulsionó en su casa y como consecuencia la criatura se desprendió de la placenta.

El papá de la pequeña también es víctima, Jorge Durán Agüero, quien tuvo que sepultar a su hija mayor sin la compañía de su pareja sentimental en ese momento, porque seguía internada.

Él relató que ha sido una herida de hace 11 años que no ha podido cerrar, al ser un proceso tan largo.