Doctor justifica por qué Celso Gamboa visitó Monterán, condominio donde vive Rodrigo Chaves

El doctor y cirujano plástico Allan Pérez justificó la visita del exmagistrado Celso Gamboa al condominio Monterán, en Curridabat, San José, donde vive el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

En un video del cual se desconoce la fecha exacta, sale Gamboa acompañado de un conductor, a quien le dice: “vas a conocer al presidente”.

Celso Gamboa ha visitado al menos dos ocasiones el condominio Monterán, en un video dice que van a conocer al presidente.

Pérez afirma que conoce a Gamboa desde hace 17 años, pues le hacía procedimientos estéticos a la exesposa y también le aplicaba bótox a Gamboa.

“En cuanto al señor Celso, creo que hay un Celso antes y después de una semana. Don Celso es un cliente que tengo desde hace muchos años, yo operé a su exesposa y a don Celso lo hemos estado tratando aquí en la clínica con múltiples tratamientos para sus problemas faciales. Inclusive, le he puesto bótox en varias ocasiones. Entonces, no es cierto el que se me esté relacionando como un amigo muy cercano a don Celso, repito, es un cliente”, manifestó el médico.

Agregó que también Gamboa lo ha asesorado en problemas legales.

Justificó la razón de la visita de Gamboa al condominio.

“Fueron dos visitas que me hizo Celso. Ese día específico fue un día en que él llegó a tocarse una toxina botulínica que se llama bótox en la cara, yo se lo puse en mi casa, entonces, él iba para mi casa, no para la casa del señor Rodrigo Chaves. Y la segunda visita fue para un consejo médico”, manifestó el doctor.

El médico concluyó diciendo que también le duele, que manchen el nombre de Limón.

“Sí, soy de Limón y desde hace ocho años, cuando Limón desciende a la segunda división, nació de mi esposa y de mí persona, realizar un aporte simbólico.

“Me duele que estén ensuciando el nombre de Limón porque yo lo hacía de buen corazón y tratando de apoyar a mi provincia”, señaló Pérez.

El doctor Pérez no está ligado a ningún caso judicial.