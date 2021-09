Dolor en Guanacaste por asesinato de madre y bebé

Francis también era mamá de una chiquita de 6 años y un niño de 3 añitos. Foto cortesía. Francis también era mamá de una chiquita de 6 años y un niño de 3 añitos. Foto cortesía.

Francis León Miranda, de 26 años, estaba muy ilusionada por organizar el té de canastilla para celebrar la llegada de su bebita, a quien tenía pensado llamar Eliana.

La pequeña ya estaba formada en su vientre y solo le faltaban dos meses para nacer y conocer a sus otros dos hermanitos, una niña de seis años y un chiquito de tres.

Lamentablemente la ilusión de la joven fue apagada de forma atroz, pues fue asesinada de varias puñaladas en un ataque cometido por su expareja, apellidado Ramírez Duarte, a quien tampoco le habría importado que la bebé que Francis llevaba en su vientre fuera su hija.

“Francis tenía siete meses de embarazo y estaba muy entusiasmada, de hecho ella quería hacerle un baby shower en estos días a su bebita”, recordó Mónica Traña, tía de Francis.

El crimen de León ocurrió poco después de las 3:40 p.m., de este jueves, en una vivienda ubicada en el barrio 25 de Julio en Liberia, Guanacaste.



— “Ella estaba muy emocionada porque iba a tener otra chiquita, se iba a llamar Eliana”, dijo Mónica Traña, tía de Francis.

Sospechoso la fue buscar

Francis vivía con su abuelita en Filadelfia de Carrillo, pero ese día viajó para quedarse a dormir en la casa de una amiga, pues este viernes tenía que ir al hospital de Liberia para que le realizaran un ultrasonido. Ella llegó a esa casa, junto a su hija de 6 añitos.

La tía de León contó que hace una semana ella se separó de Ramírez porque este, en apariencia, la golpeó y la amenazó de muerte, sin embargo, el sospechoso la siguió buscando y se apareció en la casa de la amiga de Francis.

El hoy sospechoso trató de convencer a la joven para que regresara con él, pero ella se negó, momento en el que Ramírez la habría apuñalado en varias ocasiones.

La joven mamá estaba muy ilusionada con su embarazo. Foto cortesía Mónica Traña. La joven mamá estaba muy ilusionada con su embarazo. Foto cortesía Mónica Traña.

“Cuando estaban discutiendo la hija de Francis salió de la casa y ella se fue con la chiquita, en ese momento el mae se brincó el portón y delante de la chiquita la atacó”, contó la tía de León.

Según el OIJ, luego de cometer el ataque, Ramírez se encerró en una habitación y se hirió con el puñal, al parecer, con la intención de quitarse la vida, pero no lo logró, pues fue llevado por los paramédicos al hospital de Liberia, donde poco después le dieron de alta.

El sospechoso se encuentra detenido a la espera de que se realice una audiencia para solicitar medidas cautelares.



— “Ella le dijo que ya no quería estar con él, pero ese sujeto seguía muy insistente”, dijo Mónica Traña, tía de Francis.

Relación poco estable

La relación entre Francis y Ramírez nunca fue muy estable, así lo contó la tía de la joven, quien dijo que ya se habían separado varias veces.

Ellos se conocieron hace casi un año cuando estudiaban juntos en el liceo nocturno de Liberia. Traña explicó que sabía muy poco sobre Ramírez, pero aseguró que nunca le dio buena espina.

“Cuando yo estaba a punto de parir, Francis me visitó junto con él (Ramírez). Cuando mi esposo lo vio me dijo: ‘Ese mae debe ser un pintilla’. La verdad él sí se veía así, no vacilaba ni hablaba, era muy extraño”, recordó.

Las sospechas de Traña se confirmaron al poco tiempo, pues por medio de otras personas se enteró de que una expareja del sospechoso ya lo había denunciado por agresión.

El femicidio ocurrió este jueves 2 de setiembre en el barrio 25 de Julio de Liberia. Foto cortesía.

Ese hecho fue confirmado a La Teja por el Ministerio Público.

“Se trata de una investigación por el presunto delito de incumplimiento de una medida de protección. Sin embargo, según consta en el sistema, la víctima es otra persona distinta a la del caso del femicidio”.



— 5 femicidios han ocurrido en lo que va del año, según informó el Inamu.

Mamá de gran corazón

Francis será recordada como una mujer de gran corazón y una mamá que estaba dispuesta a hacer hasta lo imposible para que a sus hijos nunca les faltara nada.

Así fue como la describió Arlyn Fonseca, una amiga muy cercana, quien dijo estar devastada por el homicidio, ya que ella era como su hermana.

“Francis fue una de las mujeres más valientes que pude haber conocido, ella sacó adelante a sus hijos y a ellos nunca les faltó un plato de comida.

“Como amiga fue un chuzo, siempre fue real, sus consejos siempre fueron buenos, era una persona que les deseaba el bien a los demás”, dijo. Sobre el nuevo embarazo dijo: “Con esta pancita estaba tan ilusionada, ella me decía a cada minuto lo lindo que se sentía de ser madre, ella amó a su hija, a todos sus hijos hasta el último momento.

“Es tan duro saber que ella ya no está aquí, porque una persona, si es que se le puede llamar así, le arrebató la vida, ¡¿Qué derecho tenía para hacerle eso?!”, enfatizó Fonseca.