Dolor en Los Chiles por niña que había desaparecido y es hallada en servicio de hueco

Una niña de aproximadamente 2 años que había sido reportada como desaparecida desde este lunes fue localizada la mañana de este martes en San José del Amparo de Los Chiles, Alajuela.

La emergencia movilizó a los cuerpos de socorro y a vecinos de la zona, quienes permanecían atentos a cualquier información sobre el paradero de la menor.

Carolín Chacón, de la Cruz Roja de Los Chiles, confirmó que la institución se encuentra atendiendo el caso.

La niña de 2 años habría caído en el servicio de hueco desde el lunes. Foto RCP Noticias (Facebook/La niña de 2 años habría caído en el servicio de hueco desde el lunes. Foto RCP Noticias)

Los equipos de emergencia permanecen en el sitio mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Hallazgo ocurrió este martes

De acuerdo con la información preliminar, la menor desapareció durante la jornada del lunes y fue localizada la mañana de este martes.

Por el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre su condición.

La Teja se mantiene a la espera de información oficial por parte de las autoridades para ampliar esta noticia.