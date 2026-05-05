Dolor por muerte de universitaria tras grave accidente en motocicleta

Karina Lizeth Astorga Fernández, de 22 años, falleció horas después de sufrir un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en Nájera, en Pococí.

La emergencia se reportó minutos antes de las 7 a. m., cuando, por razones que ahora investigan las autoridades, colisionaron una motocicleta y un tráiler.

Karina Lizeth Astorga Fernández, de 22 años falleció en un choque en Pococí. Foto UNA Sarapiquí (Cortesía/cortesía)

Tras el impacto, la joven recibió atención inmediata por una ambulancia que pasaba por el sitio.

Debido a la gravedad de las lesiones, Karina fue trasladada de urgencia al Hospital de Guápiles, donde ingresó en condición delicada. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

La noticia ha generado consternación entre familiares, amigos y allegados de la joven.

Mediante una publicación oficial, la Universidad Nacional (UNA), Campus Sarapiquí, lamentó el fallecimiento de Astorga, a quien identificaron como estudiante egresada de esa casa de enseñanza.

“Con profundo pesar, el Campus Sarapiquí comunica el fallecimiento de nuestra estudiante egresada Karina Lizeth Astorga Fernández”, indicó la institución.

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Además, enviaron un mensaje de solidaridad a la familia de la joven ya que una de sus tías labora en ese campus.

Las circunstancias que mediaron en el accidente continúan bajo investigación para determinar responsabilidades.