Dolorosa escena familiar tras homicidio de joven a puñaladas en Puntarenas

Un hombre murió la mañana de este miércoles tras sufrir múltiples heridas de cuchillo en Chomes de Puntarenas, en un hecho que, además, dejó una desgarradora escena de dolor familiar en el sitio.

El joven recibió múltiples heridas de cuchillo. (Silvia Coto)

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, la emergencia se registró en Chomes, donde se alertó sobre un hombre herido por arma blanca.

Al llegar al lugar, socorristas abordaron al paciente, quien presentaba varias heridas; sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

El caso generó conmoción entre vecinos y personas presentes, especialmente por el profundo dolor mostrado por familiares de la víctima tras lo ocurrido.

En redes sociales comenzó a circular una imagen relacionada con el hecho; sin embargo, este medio decidió no compartirla por respeto a la dignidad de la víctima y consideración hacia sus familiares en medio del duelo.

En la imagen se observa a su madre llorando sobre el cuerpo de su hijo.

Oficiales se mantienen en la zona resguardando la escena mientras agentes judiciales realizan el levantamiento del cuerpo e inician las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

De momento no ha trascendido la identidad de la víctima ni el móvil detrás del ataque.