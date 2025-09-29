Domingo en la playa terminó en tragedia para hombre que murió en Puntarenas (Fines ilustrativos) (MSP/MSP)

Un hombre, de aproximadamente 45 años, falleció la mañana de este domingo luego de sufrir un accidente acuático en Puntarenas, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Pasadas las 11:50 a. m. de este domingo, el sistema de emergencias 9-1-1 recibió la alerta sobre una persona en peligro en la zona turística de Puntarenas.

Ante la alerta, la benemérita envió personal y dos ambulancias al lugar. Al llegar, los socorristas encontraron al hombre en paro cardiorrespiratorio y comenzaron maniobras de reanimación.

Pese a los esfuerzos realizados, la víctima fue declarada sin signos vitales en el sitio.

El cuerpo quedó en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargaron del proceso respectivo.

El paseo de los Turistas es una de las zonas más concurridas de Puntarenas, visitada por locales y turistas durante los fines de semana. La Cruz Roja recordó que en espacios acuáticos se deben extremar medidas de precaución para evitar tragedias.