Dos amigos viajaron a hacer un supuesto negocio, pero se les perdió el rastro

Jonathan Miranda Castro y Maikol Arauz Alfaro son dos vecinos de San Vito de Coto Brus, zona sur del país, a quienes se les perdió el rastro hace 17 días.

La zozobra para sus familiares aumenta pues temen por sus vidas, ya que no es normal que desaparezcan y no llamen ni siquiera a sus hijos.

Ellos son finqueros de La Flor de El Roble de Coto Brus, la última vez que se les vio fue el 28 de setiembre cuando viajaron hacia la Gran Área Metropolitana; sin embargo, la última comunicación fue el lunes 30 de setiembre anterior.

Jonathan y Maikol llegaron a Cartago, donde pretendían ver una siembra de culantro, pues querían aprender técnicas para sus fincas.

Luego dijeron que estarían entre Alajuela y Heredia ya que, al parecer, iban a negociar un carro. No obstante, ya no contestaron más llamadas ni mensajes, los allegados no volvieron a tener comunicación y solo sale la contestadora de sus celulares.

La denuncia fue interpuesta en el OIJ el miércoles 2 de octubre anterior.

Si usted ha visto a Jonathan y a Maikol no dude en llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ, los familiares están desesperados por encontrarlos, pues no es normal que se alejen de sus familias.