Dos heridos tras choque de motocicleta contra puente Bailey en Puerto Cortés de Osa

Dos personas resultaron heridas la noche de este viernes luego de que la motocicleta en la que viajaban colisionara contra un puente Bailey en Coronado de Puerto Cortés de Osa, en Puntarenas.

Los bomberos trasladaron a los heridos. (alonso tenorio)

La emergencia fue atendida por una unidad del Cuerpo de Bomberos, cuyos rescatistas brindaron atención a los ocupantes de la motocicleta.

De manera preliminar, se informó que una de las víctimas sufrió una lesión de gravedad en una de sus piernas, por lo que requirió atención inmediata en el sitio, su condición era muy grave.

LEA MÁS: OIJ busca a adolescente de 15 años desaparecida en Alajuelita: ¿La ha visto?

Las circunstancias que mediaron en el accidente no han sido determinadas.