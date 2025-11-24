Sucesos

Dos hombres están en condición crítica tras violento ataque a balazos en Limón

El ataque ocurrió a las 12:34 a.m. en Carrandí de Matina y dejó a dos hombres adultos gravemente heridos

Por Silvia Coto
Uno de los heridos fue traslado a la clínica de Batán. Foto: Archivo / Con fines ilustrativos

La violencia no cesa, prueba de eso es que, la madrugada de este lunes, un ataque a balazos dejó a dos hombres gravemente heridos en Limón.

El suceso ocurrió a las 12:34 de la madrugada en Carrandí de Matina.

Según el reporte de la Cruz Roja, ambas víctimas presentaban heridas de consideración y fueron atendidas por dos ambulancias.

Debido a su estado crítico, uno de los hombres fue trasladado al CAIS de Siquirres, mientras que el otro fue llevado a la clínica de Batán.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Limóncarrandí de matinacruz rojahombres heridosbalaceraataque a balazos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

