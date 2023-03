Dos hombres habrían incendiado restaurante como venganza

Delincuentes incendian restaurante en Parrita

Una supuesta venganza habría sido el motivo por el cual dos presuntos vendedores de drogas habrían usado gasolina para incendiar un restaurante ubicado en Parrita, en Puntarenas.

Así lo contó a La Teja la dueña del comercio afectado, quien pidió que su nombre no fuera dado a conocer. Ella presume que el hecho se dio debido a que ella no permitió que los sujetos usaran su restaurante como un punto para vender y consumir drogas.

“Ellos estaban agarrando los negocios para comerciar sus cosas, pero yo no lo permití y al no hacerlo fue que me los eché encima. Más de una vez se les llamó la atención, incluso en un par de ocasiones se les dijo a un par de carajillos que si no se iban a otro lado les íbamos a echar la Policía, entonces yo pienso que por ahí pueden ir las cosas”, dijo la dueña del negocio.

Los sujetos rociaron todo el local con gasolina. Captura de video.

Los hechos, que ya son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ocurrieron a eso de las 3 de la madrugada del pasado sábado 11 de febrero en La Julieta de Parrita.

Una cámara de seguridad cercana al restaurante captó a los dos sospechosos cuando iban saliendo de una gasolinera ubicada cerca del comercio afectado, se supo que los maleantes llegaron a ese lugar a comprar aproximadamente cuatro galones de gasolina.

Sospechosos compran gasolina para quemar restaurante

En otro video que fue grabado por una cámara de seguridad a lo interno del restaurante se observa como los dos delincuentes empiezan a esparcir la gasolina por todo el local para finalmente prenderle fuego.

Según información del Cuerpo de Bomberos, las llamas causaron daños en 20 metros cuadrados de los 120 metros cuadrados que constituyen el negocio, afortunadamente la estructura no fue consumida por completo por las llamas.

Las llamas causaron grandes daños en el local. Captura de video.

“Fue bastante el daño que nos causaron con el incendio, imagínese que desde ese día hasta hoy el negocito sigue cerrado”, añadió la dueña.

Si usted tiene información sobre este caso o conocer el paradero de los sospechosos contacte el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.