Dos personas habrían muerto al estrellarse una avioneta en Upala

Una avioneta se estrelló este martes en San José de Upala, en la zona norte. Archivo.

Dos personas habrían fallecido calcinadas luego de que la avioneta en la que viajaban se estrellara sobre una propiedad privada.

El incidente se dio este martes, a eso de las 7:45 de la noche, en el sector de San José de Upala.

El viceministro de Seguridad, Daniel Calderón, confirmó que la aeronave se estrelló en una zona fronteriza con Nicaragua, pero cayó del lado costarricense.

“Se confirma que hay una aeronave en llamas, un vuelo que no se tenía registrado, se podría tratar de un vuelo clandestino. Se hará custodia de la escena, pero no me atrevería a decir cuántas personas fallecieron, la avioneta está en llamas”, dijo.

Calderón insistió que preliminarmente el lugar donde cayó la avioneta es una finca privada, que se ubica en una zona de difícil acceso.

“Es una zona de acceso complicado, hay que determinar si despegó del lado costarricense o el vuelo salió del vecino país de Nicaragua, vamos a determinar la ubicación de posibles personas que pudieron haber participado en la operación de la aeronave.

“No está confirmado si salió de una pista clandestina, de una finca, si es así requiere logística para facilitar la operación, la hora, el combustible, hay que hacer una revisión completa y confirmar la información”, agregó.

En cuanto a la procedencia de la nave, que tendría placa estadounidense, el viceministro prefirió no confirmar si es así.

Preliminarmente, Seguridad Pública sí mencionó que podrían ser dos fallecidos.

“Ingresó una alerta de aeronave sobrevolando. Se oyó un ruido de aparente caída. Policías se desplazan a la zona y encuentran una aeronave caída y quemada, al parecer hay dos personas fallecidas, pero habrá que esperar confirmación autoridades judiciales”, aseguró la oficina de prensa de ese ministerio.