Dos sangrientos ataques dejaron un muerto y un herido en el centro de San José

Una noche marcada por la violencia se vivió este domingo en el centro de San José, donde dos ataques con arma blanca ocurridos en distintos puntos de la capital movilizaron a los cuerpos de emergencia.

Los hechos fueron atendidos por la Cruz Roja Costarricense con menos de una hora de diferencia.

Un hombre murió cerca de la Terminal de Coronado

Fines ilustrativos (Portal Chepito Digital/Cortesía)

El primer incidente fue reportado a las 7:18 p. m. en la avenida 7, entre calles 0 y 2, cerca de la Terminal de Autobuses de Coronado.

Según informó la Cruz Roja a La Teja, en el sitio localizaron a un hombre con una herida en el pecho.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

El cuerpo y al escena quedó bajo las órdenes de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Otro ataque ocurrió minutos después

Menos de 40 minutos más tarde, a las 7:56 p. m., los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un segundo hecho violento.

En esta ocasión, el incidente ocurrió en la avenida 1, entre calles 2 y 4, también en el centro de San José.

La Cruz Roja atendió a un hombre que presentaba una herida provocada por arma blanca en el abdomen.

Este último fue traslado en condición critica al Hospital San Juan de Dios.