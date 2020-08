“Cuando llegué al trabajo le dije a mi patrona, ‘mataron un muchacho en el bus, pobrecita la mamá’. En eso una amiga me puso un mensaje: ‘mi más sentido pésame’ y yo le pregunté que qué pasó y me contestó que se equivocó y me quedé con eso, hasta me agarró un dolor en el pecho, al rato una nuera me llamó y me preguntó si era cierto lo de Steven, que lo apuñalaron, y ya no pude hablar más”, contó doña Rocío.