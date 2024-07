Dueño de aeronave en la que murieron dos pilotos revela qué pudo haber provocado la desgracia

Para la empresa CarmonAir la causa de la tragedia aérea que cobró la vida del piloto Carlos Noguera, de 53 años y el copiloto Ismael Alvarado Garita, de 23 años, no se debió a un problema mecánico.

Esta fatalidad ocurrió en las cercanías de la pista de aterrizaje de Carate, en Puerto Jiménez, zona sur del país.

“A raíz de todo esto vemos los hechos, nos vamos a hacer una caminata por el aeropuerto para recopilar información de lo que habría sucedido y tratar de salir con una causa probable del accidente, porque no había un reporte, la pasajera (que dejaron en Carate), nos estaba esperando y fue la que informó que el avión se quemó después del despegue.

“Se manejaba una información que el avión salió en carrera de despegue y golpeó un objeto, como hay fauna, pudo haber sido un saíno, una danta, un pájaro, entonces fuimos a hacer una caminata de identificación por todo el aeropuerto y no encontramos como que hubiera golpeado algo de fauna, no encontramos derrames de aceite o combustible o desprendimiento de partes; lo cual indica para nosotros técnicamente que no hay un problema mecánico durante la carrera de despegue”, señaló Carmona.

Agregó que conforme fueron caminando vieron una rama quemándose cerca de donde quedó la avioneta siniestrada.

“Hay un pedazo del ala donde se desprendió y golpeó esa rama, llegamos a la conclusión que la causa probable es que el avión cuando despega, yo tengo que despegar y poner la nariz arriba, continuar en un ascenso positivo y virar hacia la izquierda, cuando viró hacia la izquierda tengo que tener cierta altitud para clarear las copas de los árboles.

“Entonces el avión cuando despega, la punta del ala izquierda golpea la rama de un almendro”.

Así lo explicó Everardo Carmona, dueño de la empresa a Telenoticias; La Teja intentó comunicarse con Carmona, sin embargo, en la oficina señalaron que no atendería a más medios de comunicación y que hasta después de las 2 p.m., las consultas se tramitarían por medio de Andrea Calvo, también de CarmonAir y dueña de la avioneta que se estrelló.

El piloto Carlos Noguera, de 53 años y el copiloto Ismael Alvarado Garita, de 23 años, son las dos víctimas mortales del accidente aéreo en Puerto Jiménez, zona sur del país. Foto: Registro de Accidentes e Incidentes Aéreos de la República de Costa Rica

Las víctimas pilotaban la avioneta matrícula TI-API, una bimotor Piper Seneca III.

En Aviación Civil confirmaron que la Unidad de Accidentes e Incidentes inició una investigación para determinar las verdaderas causas que provocaron este mortal accidente.

La tragedia ocurrió la mañana de este martes 16 de julio.