Dueño de apartamento donde Nadia Peraza habría sido descuartizada: “Se desbordó la hediondez”

El dueño del apartamento donde Nadia Peraza habría sido asesinada y descuartizada recordó el horrible olor que salía de ese lugar luego de que el sospechoso se fue del sitio llevándose la refri donde posteriormente fueron encontrados sus restos.

El hombre, apellidado Ramírez, recordó este hecho la mañana de este viernes al testificar en el juicio que se lleva a cabo en los Tribunales de Heredia contra Jeremy Buzano, acusado del femicidio de Nadia.

Ramírez explicó que el 15 de abril del 2024, nueve días después de que Buzano abandonó el apartamento, en Bajo Los Molinos en San Rafael de Heredia, se empezó a sentir un fuerte hedor que salía de ese sitio.

“A los días fue cuando se desbordó la hediondez”, destacó.

Ramírez explicó que su hijo fue el que ingresó al apartamento donde descubrió cuál era el origen de ese mal olor.

“Me dijo que Jeremy había dejado una bolsa ahí y asociamos que fue por maldad que la había dejado ahí, que era una carne o algo que había dejado para que se descompusiera. Era un olor terrible, todo mundo lo notaba, mi suegra y mi esposa lo notaron”, señaló Ramírez.

De acuerdo con el expediente judicial del caso, el hijo de Ramírez confirmó a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que él desechó esa bolsa arrojándola a un cafetal que está a unos 30 metros del apartamento, pues para ese momento pensaba que efectivamente se trataba de carne en mal estado.

Esa bolsa fue encontrada por agentes judiciales el 17 de mayo del 2024, días después de que los restos de Nadia fueron encontrados dentro de una refrigeradora que el sospechoso se había llevado a otra casa en Heredia.

Esto relató el dueño de apartamento donde Nadia Peraza habría sido descuartizada

En su declaración, Ramírez contó que luego de que Buzano se fue del apartamento, él y familiares de Nadia entraron al sitio para que la mamá de la joven pudiera llevarse las cosas que aún quedaban de ella.

“Yo grabé un video de todo lo que había ahí; olía muy feo. Llegó la mamá y el padrastro, pero no se pudo salvar nada, porque todo estaba en el suelo, todo estaba muy asqueroso, la ropa tirada, todo estaba sucio”.

Además, destacó que vio dos rastros de sangre, uno en un perling del cuarto y otro sobre un mueble, pero los asoció con una herida que Buzano había sufrido en la mano izquierda días antes.