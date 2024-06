Dueño de carro sumergido por inundación: “El temor de salir era que una alcantarilla me absorbiera”

Anthony tuvo que subirse al techo del carro para escapar del agua.

La inundación ocurrida este lunes frente a la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Pedro de Montes de Oca, dejó una escena muy lamentable, ya que un conductor tuvo que subirse al techo de su carro para escapar del agua, pues su vehículo quedó completamente sumergido.

El protagonista de esa terrible situación fue Anthony Sánchez Sánchez, de 22 años, quien este martes conversó con La Teja y contó la difícil experiencia que vivió al quedar atrapado dentro de su auto, mientras el agua iba metiéndose poco a poco.

“Estando dentro del carro, empecé a llamar al 9-1-1, para explicar la situación, a ver si podía llegar alguien a ayudarme a salir del carro. El temor mío era que al salir del carro una corriente o una alcantarilla abierta me absorbiera, porque si el agua tenía la fuerza de mover un carro, ¿qué podía hacer con uno?”, contó Sánchez.

“Si hubiera estado la inundación de esa magnitud no hago ni cómo acercarme” — Anthony Sánchez, conductor afectado.

Anthony junto a su carro, el cual quedó muy dañado por la inundación. Foto cortesía para La Teja.

La emergencia ocurrió a eso de las 6:30 p.m., de este lunes, a consecuencia de un fuerte aguacero que provocó que la quebrada Los Negritos se desbordara.

Anthony contó que en ese momento se dirigía hacia Sabanilla de Montes de Oca para entregar un par de tenis, pues además de estudiar, se dedica a revender artículos de este tipo.

“A la hora que iba pasando por la zona se veía la calle todavía, con un aguacero cerrado, pero no había esa magnitud de inundación que se vio cuando el carro estaba totalmente sumergido. Adelante mío iban otros carros y hasta una moto, pero fue de un momento que sentí que las llantas delanteras se trabaron, el carro se me apagó y al ser automático no había mucho que hacer”, recordó.

Inundación frente a la facultad de derecho.

Conductor quedó atrapado

Sánchez dijo que ni siquiera tuvo tiempo de entender qué estaba pasando, pues el agua empezó a meterse a su carro, incluso contó que sintió cómo su vehículo fue jalado, pero no sabe si fue por una cabeza de agua o qué pasó por ahí.

En cuestión de segundos el nivel de la inundación subió demasiado, al punto de que Anthony no pudo abrir la puerta del conductor, debido a la presión que ejercía el agua.

“Ya fue a lo último que me pasé para los asientos de atrás y el agua se veía que tapaba la manivela, toda la parte de adelante del carro estaba tapada. Al ver eso intenté abrir la puerta de atrás y como la parte de adelante estaba más sumergida que la de atrás no había tanta presión, entonces fue por ahí por donde pude salir”, detalló.

El conductor de un carro 4x4 ayudó a sacar el carro de Sánchez. Foto Anthony Sánchez.

Al verse rodeado por el agua, la única opción de Anthony fue subirse al techo de su carro, donde pasó sentado por diez minutos hasta que dos muchachos lo ayudaron a salir.

“La Cruz Roja y los Bomberos llegaron como quince minutos después de que yo salí del carro, pero el carro ya estaba totalmente hundido, porque ni el techo se le veía”. — Anthony Sánchez, conductor afectado.

El joven conductor contó que afortunadamente la lluvia fue perdiendo fuerza y luego de esperar hora y media, finalmente su carro “salió a flote”. Un conductor de carro 4x4 que pasó por el lugar lo ayudó a sacar el carro hasta un lugar seguro, mientras esperó que una grúa se llevará su automóvil.

Sánchez tomó esta foto cuando el carro se estaba inundando. Foto Anthony Sánchez.

“Hay partes que se pueden rescatar, pero lo que es motor, la caja de cambios y otras cosas electrónicas se pueden reparar, pero me podría salir como comprar un carro”.

Sánchez contó que adquirió el vehículo hace aproximadamente un año y prácticamente era su herramienta de trabajo, situación que lo tiene muy preocupado.

“No sé qué va a pasar con el carro, ni con el tema del seguro, porque el seguro no cubre el cien por ciento del carro”.

Si usted desea ayudar a Anthony y donar un granito de arena para que se reponga de ese duro golpe puede contactarlo al teléfono 8482-9883, el cual también cuenta con Sinpe Móvil.