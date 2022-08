Dueño de supermercado murió luego de que cuatro encapuchados lo atacaran

Fermín Antonio Soza, de 57 años, perdió la vida luego de ser atacado por al menos cuatro encapuchados que entraron a su negocio: un minisúper ubicado en Matina, Limón.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la agresión ocurrió entre las 7:30 p.m. y 8:00 p.m. de este viernes.

“Al supermercado entraron cuatro sujetos encapuchados y luego se escucharon dos detonaciones de bala. Los tipos se dieron a la fuga”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades custodiaron el sitio del ataque mortal. Foto: Archivo

Cuando la Policía llegó al minisúper, encontró a la víctima ya sin vida. Soza tenía un abundante sangrado en la nariz, sin embargo no presentaba ninguna herida de arma de fuego visible.

“El móvil no se tiene claro, lo único que no encontraron fue el celular del fallecido. Sin embargo, de momento, no se puede indicar que se tratara de un asalto o qué tipo de móvil es”, agregaron en la Policía Judicial.

El OIJ de Batán tiene la investigación a cargo, no han dado con los responsables del ataque y de momento lo manejan como un posible homicidio.