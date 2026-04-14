Hombre echaba agua a sus plantas cuando vecino intentó asesinarlo

Lo que parecía una tranquila noche terminó en un violento intento de homicidio para un hombre de apellido Salazar, quien fue atacado a balazos por un vecino mientras regaba las plantas frente a su vivienda en Pérez Zeledón.

Por estos hechos, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón declaró a un hombre de apellido López como autor responsable del delito de tentativa de homicidio simple, imponiéndole una pena de cinco años y diez meses de prisión, por lo que deberá pagar con lo más sagrado de la vida: su libertad.

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Conflicto vecinal escaló a balazos. Fotos: Melissa Fernández/Ilustrativa (Melissa Fernández)

Una actividad cotidiana que terminó en violencia

El ataque ocurrió la noche del 6 de febrero del 2022, cuando Salazar se encontraba en la parte externa de su casa realizando una tarea cotidiana: regar sus plantas. En ese momento sostuvo una discusión con una vecina, quien es la pareja sentimental del imputado.

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Minutos después, cuando el ofendido aún permanecía en el lugar, López llegó acompañado de otro hombre no identificado. Tras un nuevo intercambio de palabras, el agresor sacó un arma de fuego y apuntó contra la víctima.

Disparos a quemarropa

Según se acreditó en el juicio, el imputado realizó al menos tres disparos. El primero impactó contra un muro de concreto de la vivienda; el segundo alcanzó el costado izquierdo de Salazar. En un intento por protegerse, el hombre colocó su mano sobre la herida, momento en el que recibió un tercer disparo que impactó en el abdomen, causándole además lesiones en los dedos de la mano izquierda.

Tras el ataque, López huyó del sitio en compañía del otro sujeto, mientras que la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Escalante Pradilla, donde fue sometida a una intervención quirúrgica donde logró sobrevivir.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal determinó la responsabilidad penal del imputado y le impuso la pena de cinco años y diez meses de prisión, sentencia con la que ahora deberá responder ante la justicia.