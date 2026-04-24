Sucesos

Ejecutan a hombre de varios balazos

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima

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Por Adrián Galeano Calvo

Los homicidios siguen a la orden del día en nuestro país; el caso más reciente ocurrió la noche de este jueves en la localidad de Siquirres, en Limón.

De acuerdo con las autoridades, se trató de un hombre que fue ejecutado de múltiples disparos.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:15 p.m. en el barrio Betania de Siquirres, en las inmediaciones del súper Betania.

La Cruz Roja de la zona fue alertada sobre una persona herida por arma de fuego y, a su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre con múltiples impactos de bala, el cual ya no presentaba signos vitales.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, ni las circunstancias que mediaron en el mortal ataque.

El crimen ocurrió en barrio Betania. Foto Siquirres Informa.
El crimen ocurrió en barrio Betania. Foto Siquirres Informa. (Facebook/El crimen ocurrió en barrio Betania. Foto Siquirres Informa.)
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Homicidio Siquirres
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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