Ejecutan a hombre de varios balazos

Los homicidios siguen a la orden del día en nuestro país; el caso más reciente ocurrió la noche de este jueves en la localidad de Siquirres, en Limón.

De acuerdo con las autoridades, se trató de un hombre que fue ejecutado de múltiples disparos.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:15 p.m. en el barrio Betania de Siquirres, en las inmediaciones del súper Betania.

La Cruz Roja de la zona fue alertada sobre una persona herida por arma de fuego y, a su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre con múltiples impactos de bala, el cual ya no presentaba signos vitales.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, ni las circunstancias que mediaron en el mortal ataque.