El amor flechó a estos policías y les dio una segunda oportunidad de ser felices

Guillermo Solano y Marta Figueroa son una pareja de polis flechados por el amor y el respeto desde hace 15 años, cuando decidieron darse una oportunidad. Eso sí, vacilan que al principio pasaron del odio al amor.

La pareja lleva 15 años de matrimonio.

Este San Valentín lo celebrarán con un buen vaso de agua dulce y una arepita en casa, porque para ellos lo más importante es disfrutar la compañía del otro.

Memo es muy conocido en la Fuerza Pública, pues, siempre carga una cámara en la que captura todas las labores de la policía, desde las más oficiales hasta las más peligrosas.

Él mismo se hace llamar un “poli comunicador”.

Guillermo enfrentó un momento muy doloroso de su vida cuando perdió a su esposa, con quien tuvo tres hijos.

Amor flechó a los policías Guillermo Solano y Marta Marín (cortesía/cortesía)

“Dios fue bueno conmigo porque me dio una esposa maravillosa. De hecho, hoy andábamos Marta y yo en el funeral de la madre de mi primera esposa; ella era una gran mujer, una gran abuela y una gran madre”, comentó Memo.

Aunque pensó que se quedaría solo, los planes de Dios eran otros. Al principio, él y Marta no se llevaban bien. Mientras Memo ya tenía experiencia en la policía, ella apenas estaba empezando.

“Yo a ella le caía bien mal, decía que yo jugaba de vivo, pero la fleché, la fleché”, dijo Memo.

Eso sí, Marta dejó claro que tampoco fue tan fácil, Memo tuvo que lucharla.

Cupido empezó a hacer de las suyas en una gira a la Zona Sur, y después de eso, decidieron darse una oportunidad.

“Yo creo que Dios ha sido maravilloso, porque usted sabe que yo había dicho que no me casaba nunca más. Fue duro, mi esposa fue extraordinaria, pero Marta también lo es, y Dios me dio una nueva oportunidad con esta gran esposa”, contó Memo.

Esta pareja se convirtió en una familia de cinco hijos, tres de Memo y dos de Marta, y ahora disfrutan de siete nietos. Los hijos de ambos los estiman y han comprendido el gran amor que se tienen.

Guillermo asegura que admira profundamente a su esposa, no solo por la calidad de persona que es, sino también por su esfuerzo y dedicación. Marta es licenciada en Administración de Empresas, se esmera en su trabajo y ha cumplido sus metas.

Lucha diaria

Las relaciones entre policías pueden ser complicadas debido a los horarios y las jornadas exigentes, pero ellos saben aprovechar el tiempo juntos. Marta trabaja en la dirección regional de San José Sur, mientras que Memo participa en operativos y distintas misiones policiales.

“Para nosotros como pareja, lo más importante es el tiempo que podemos disfrutar juntos, sin importar lujos o el lugar, y la calidad de vida que tenemos”, expresó Memo.

El entendimiento mutuo sobre las exigencias de su trabajo y el compromiso que se profesan han sido claves para consolidar su matrimonio.

Doña Marta ha pasado más de un susto con Memo. El año pasado, en un operativo en un búnker en Sagrada Familia, él resbaló en una grada y cayó de espaldas, pero el chaleco lo protegió de una lesión grave.

Después, en Corcovado, participó en una misión con un grupo de oficiales, donde lamentablemente un compañero falleció ahogado. Fue un momento duro y doloroso para ambos, y aún lloran al recordarlo.

En un allanamiento en Siquirres, Memo grababa detrás del grupo de choque cuando, de repente, un hombre salió al balcón de una casa con un AK-47 y empezó a disparar. Apenas tuvo tiempo de cubrirse detrás de La Bestia, el carro del OIJ. Ese día, los disparos le pasaron muy cerca.

Marta asegura que todos los días lo encomienda a Dios y le pide que no se exponga demasiado, porque siempre lo espera en casa.

Memo se pensionará el próximo año, así que está disfrutando al máximo el trabajo que ama desde hace 36 años. A Marta aún le faltan 14 años para jubilarse, pero espera que, cuando él se retire, puedan seguir compartiendo ese tiempo que tanto los hace felices.