El asesino de Kimberly Araya Granados dejó un daño que ni la muerte ni la justicia sanan

La cruel y desgarradora muerte de Kimberly Araya Granados, de 33 años, dejó un dolor imposible de borrar, sobre todo en quienes menos lo merecían.

Los tres hijos de Kimberly son quienes sufren la ausencia de su mamita. Se trata de un adolescente de 13 años, un niño de 11 años y una chiquita de 5 años, quien era la más apegada a su mamá.

Así lo recuerda, doña Erania Granados, tía de Kimberly, quien asegura que es el peor daño que les han hecho, y luego de que en este julio del 2025 trascendiera la condena contra el responsable, todo lo dejan en manos de Dios.

LEA MÁS: Hombre admite haber matado a su esposa, Kimberly Araya, y pacta condena en prisión

Kimberly Araya sufrió múltiples amenazas por parte de su esposo antes de ser asesinada. Foto: Archivo LT (Tomada de redes sociales (La Nación))

El anhelo más grande que tiene la familia de Kimberly es volver a ver a los hijos de la joven, quienes siguen en custodia de la familia paterna, por orden del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) desde que trascendió la desaparición de la joven madre.

LEA MÁS: Caso Kimberly Araya: Hijos no estuvieron en funeral de su mamá y PANI los entregó a familia paterna

El responsable de matar a Kimberly fue su esposo, Deive Oldemar Pérez Mena, padre de los tres menores de edad.

“Jamás en mi vida me imaginé que existiera una maldad tan grande, porque aparte del dolor que nos ha causado en la familia, la otra maldad que él hizo fue robarle la mamá a sus hijos.

“Él veía como la niña era tan apegada con la mamá. Esa niña era una cosa con Kimberly; si ella trabajaba en la casa, estaba encima de su mamá, era un amor con ella. Cómo uno puede perder los sentimientos de esa forma en las que no pensó el daño que les iba a hacer a sus hijos. A todos nos hizo daño, pero cuando pienso en los niños es cuando me duele más”, señaló Granados.

LEA MÁS: Caso Kimberly Araya: fatalidades persiguen a la familia del principal sospechoso del femicidio

En la familia aún no asimilan que sea cierto, pero justamente, pensando en los niños, es que estuvieron de acuerdo con que Pérez Mena se sometiera a un proceso abreviado (aceptar los hechos) y evitar ir a juicio.

“Mi hermana, junto con sus abogados, tomaron esa decisión (acordar el abreviado). Ella nos dijo que lo hizo por los niños, porque los medios van a estar difundiendo lo que trasciende en un juicio”, señaló la familiar.

Última vez. La última vez que a esta madre, víctima de violencia, se le vio con vida fue la tarde del jueves 18 de abril del 2024, cuando la reportaron como desaparecida y hubo un gran despliegue de rastreo por parte de las autoridades.

Fue hasta el viernes 26 de abril de ese mismo año, que encontraron su cuerpo en un guindo de la zona boscosa del Zurquí, a dos kilómetros del peaje de la ruta 32 en dirección hacia Guápiles.

“Mi hermana sufre por todo esto y sé que los niños también, yo los conozco, sé que los niños quieren ver a su abuela (materna) y la necesitan”.

“Estábamos acostumbrados a estar cerca de ellos, de verlos (se refiere a los niños), pero cuando más ellos necesitaron nuestra cercanía y nuestro apoyo, no estuvimos para ellos, porque él se los llevó y el PANI no nos permitió verlos; no hay uno de nuestra familia que pueda acercarse a ellos”, exclamó la tía de la fallecida.

El cadáver de Kimberly Araya fue encontrado a dos kilómetros del peaje de la ruta 32 en dirección hacia Guápiles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Esposo de Kimberly responsable del femicidio

Pérez Mena fue detenido un día antes del hallazgo, el jueves 25 de abril, y desde entonces ha estado en prisión, mientras seguía la investigación.

El jueves 17 de julio de este año, el Ministerio Público informó que hubo una audiencia preliminar, la cual la llevó la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Heredia en el Juzgado y, en esta, el imputado se declaró culpable de los delitos de femicidio, amenazas contra mujer, restricción a la autodeterminación y simulación de delito.

Confesó ser el autor del femicidio de su esposa, también aceptó haberla amenazado en múltiples ocasiones antes del asesinato.

Kimberly Araya Granados, de 33 años, adoraba a sus hijos, la menor era muy apegada con ella. Foto: Tomada de redes sociales

Pérez asesinó a Kimberly Araya y luego trasladó su cuerpo en un vehículo hasta una pendiente donde lo arrojó. Tras cometer el homicidio, el acusado trató de protegerse y simuló reportar la desaparición ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Mientras la sentencia es revisada y queda en firme el hombre tendrá que descontar prisión preventiva.

Kimberly sigue siendo recordada por las personas que la conocieron como una madre entregada por sus hijos y tratando de dar lo mejor por su familia.